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Байден надеется обсудить с Путиным обмен заключенными после выборов

Байден надеется обсудить с Путиным обмен заключенными после выборов - РИА Новости, 10.11.2022

Байден надеется обсудить с Путиным обмен заключенными после выборов

Президент США Джо Байден надеется, что президент России Владимир Путин сможет "более серьезно" обсудить обмен заключенными после прошедших в США промежуточных... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T01:04

2022-11-10T01:04

2022-11-10T01:04

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден надеется, что президент России Владимир Путин сможет "более серьезно" обсудить обмен заключенными после прошедших в США промежуточных выборов.По его словам, это бы отвечало его желанию. "У нас был ряд обсуждений этого, и я надеюсь, что сейчас, когда прошли выборы, есть готовность вести с нами переговоры более детально", - добавил Байден.Администрация США заявляет, что передала российским властям "серьезное" предложение по обмену заключенными, но согласия на него не получила. Сделка, по задумке Вашингтона, должна привести к возвращению на родину баскетболистки Бриттни Грайнер, которую приговорили к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, и Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж.Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Кремль, по данным СМИ, якобы затребовал еще одного соотечественника с тем, чтобы провести обмен по паритетной формуле "два на два".

https://radiosputnik.ria.ru/20221025/kontakty-1826785454.html

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владимир путин, джо байден, бриттни грайнер, сша, россия