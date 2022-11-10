Байден надеется обсудить с Путиным обмен заключенными после выборов
Байден надеется, что Путин сможет "более серьезно" обсудить обмен заключенными
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден надеется, что президент России Владимир Путин сможет "более серьезно" обсудить обмен заключенными после прошедших в США промежуточных выборов.
"Я надеюсь, что сейчас, когда выборы позади, господин Путин сможет обсудить с нами обмен заключенными более серьезно", - сказал Байден журналистам в Белом доме.
По его словам, это бы отвечало его желанию. "У нас был ряд обсуждений этого, и я надеюсь, что сейчас, когда прошли выборы, есть готовность вести с нами переговоры более детально", - добавил Байден.
Администрация США заявляет, что передала российским властям "серьезное" предложение по обмену заключенными, но согласия на него не получила. Сделка, по задумке Вашингтона, должна привести к возвращению на родину баскетболистки Бриттни Грайнер, которую приговорили к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, и Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж.
Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Кремль, по данным СМИ, якобы затребовал еще одного соотечественника с тем, чтобы провести обмен по паритетной формуле "два на два".