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В Туле задержали мужчину, угрожавшего расправой местному журналисту

В Туле задержали мужчину, угрожавшего расправой местному журналисту - РИА Новости, 10.11.2022

В Туле задержали мужчину, угрожавшего расправой местному журналисту

Полиция в Туле задержала мужчину, угрожавшего местному журналисту расправой, если он не удалит публикацию о нарушителях правил дорожного движения, сообщило УМВД РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T15:52

2022-11-10T15:52

2022-11-10T15:53

происшествия

тульская область

тула

средняя азия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Полиция в Туле задержала мужчину, угрожавшего местному журналисту расправой, если он не удалит публикацию о нарушителях правил дорожного движения, сообщило УМВД по Тульской области.По данным тульского интернет-издания Myslo, речь идет об их журналисте Сергее Старикове. Звонки, SMS и сообщения в мессенджерах с угрозами, в том числе жизни корреспондента, а также с оскорблениями, начали поступать после публикации одного из материалов о нарушителях дорожного движения в рубрике "Накажи автохама". Звонивший требовал срочно удалить материал с сайта.Как сообщило УМВД, журналист "одного из региональных СМИ" обратился с заявлением в дежурную часть отдела полиции "Привокзальный" и рассказал о полученных угрозах. Было возбуждено уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов"."Была установлена личность и местонахождение мужчины, угрожавшего журналисту. Им оказался 26-летний уроженец одной из республик Средней Азии. 9 ноября он был задержан сотрудниками полиции, когда приехал в Тулу из соседнего региона. В настоящее с задержанным проводятся мероприятия по установлению обстоятельств его противоправной деятельности", - информирует УМВД по региону.

https://ria.ru/20221110/strelba-1830423522.html

тульская область

тула

средняя азия

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происшествия, тульская область, тула, средняя азия