https://ria.ru/20221110/zabastovka-1830611365.html

СМИ: власти Испании не договорились с грозящими забастовкой транспортниками

СМИ: власти Испании не договорились с грозящими забастовкой транспортниками - РИА Новости, 10.11.2022

СМИ: власти Испании не договорились с грозящими забастовкой транспортниками

Министерство транспорта Испании не смогло договориться с представителям Национальной платформы в защиту транспортного сектора, которая ранее объявила о созыве... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T19:38

2022-11-10T19:38

2022-11-10T19:38

в мире

испания

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/69841/86/698418644_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_c79a681b7950511a484ab16bee4293a0.jpg

МАДРИД, 10 ноя - РИА Новости. Министерство транспорта Испании не смогло договориться с представителям Национальной платформы в защиту транспортного сектора, которая ранее объявила о созыве бессрочной забастовки со следующей недели, сообщило новостное агентство RTVE.По информации RTVE, на встрече, которая состоялась в четверг, представители министерства подчеркнули, что в ближайшие недели будет утвержден план проверок для контроля цен и условий работы. Также они напомнили, что в этом году правительство выделило 900 миллионов евро прямой помощи сектору, а также ввело скидку на топливо.Однако забастовка все равно будет созвана, так как представители платформы требуют, чтобы правительство выполняло все взятые на себя обязательства и гарантировало исполнение принятого в августе закона, запрещающего им работать в убыток.Этот закон был согласован с правительством после того, как в марте грузоперевозчики страны объявили всеобщую забастовку, продолжающуюся 20 дней. В конечном итоге она привела к сбоям в цепочке поставок по всей Испании.Цены на бензин и дизельное топливо достигли рекордных цифр в июне этого года, в среднем превысив 2 евро за литр на большинстве испанских заправок. Несмотря на то, что этот показатель значительно снизился за последние несколько месяцев, высокие цены по-прежнему значительно сказываются на финансовом положении граждан королевства.С начала конфликта на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.

https://ria.ru/20221110/zarplaty-1830579367.html

https://ria.ru/20221110/britaniya-1830571422.html

испания

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, испания, украина, россия