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СМИ: власти Испании не договорились с грозящими забастовкой транспортниками - РИА Новости, 10.11.2022
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СМИ: власти Испании не договорились с грозящими забастовкой транспортниками
СМИ: власти Испании не договорились с грозящими забастовкой транспортниками - РИА Новости, 10.11.2022
СМИ: власти Испании не договорились с грозящими забастовкой транспортниками
Министерство транспорта Испании не смогло договориться с представителям Национальной платформы в защиту транспортного сектора, которая ранее объявила о созыве... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T19:38
2022-11-10T19:38
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МАДРИД, 10 ноя - РИА Новости. Министерство транспорта Испании не смогло договориться с представителям Национальной платформы в защиту транспортного сектора, которая ранее объявила о созыве бессрочной забастовки со следующей недели, сообщило новостное агентство RTVE.По информации RTVE, на встрече, которая состоялась в четверг, представители министерства подчеркнули, что в ближайшие недели будет утвержден план проверок для контроля цен и условий работы. Также они напомнили, что в этом году правительство выделило 900 миллионов евро прямой помощи сектору, а также ввело скидку на топливо.Однако забастовка все равно будет созвана, так как представители платформы требуют, чтобы правительство выполняло все взятые на себя обязательства и гарантировало исполнение принятого в августе закона, запрещающего им работать в убыток.Этот закон был согласован с правительством после того, как в марте грузоперевозчики страны объявили всеобщую забастовку, продолжающуюся 20 дней. В конечном итоге она привела к сбоям в цепочке поставок по всей Испании.Цены на бензин и дизельное топливо достигли рекордных цифр в июне этого года, в среднем превысив 2 евро за литр на большинстве испанских заправок. Несмотря на то, что этот показатель значительно снизился за последние несколько месяцев, высокие цены по-прежнему значительно сказываются на финансовом положении граждан королевства.С начала конфликта на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
https://ria.ru/20221110/zarplaty-1830579367.html
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в мире, испания, украина, россия
В мире, Испания, Украина, Россия
19:38 10.11.2022
 
СМИ: власти Испании не договорились с грозящими забастовкой транспортниками

RTVE: власти Испании не смогли договориться с грозящими забастовкой транспортниками

© Flickr / SubtlePandaФлаг Испании
Флаг Испании - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Flickr / SubtlePanda
Флаг Испании. Архивное фото
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МАДРИД, 10 ноя - РИА Новости. Министерство транспорта Испании не смогло договориться с представителям Национальной платформы в защиту транспортного сектора, которая ранее объявила о созыве бессрочной забастовки со следующей недели, сообщило новостное агентство RTVE.
По информации RTVE, на встрече, которая состоялась в четверг, представители министерства подчеркнули, что в ближайшие недели будет утвержден план проверок для контроля цен и условий работы. Также они напомнили, что в этом году правительство выделило 900 миллионов евро прямой помощи сектору, а также ввело скидку на топливо.
Участники акции протеста профсоюзов на одной из улиц в Париже - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
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Однако забастовка все равно будет созвана, так как представители платформы требуют, чтобы правительство выполняло все взятые на себя обязательства и гарантировало исполнение принятого в августе закона, запрещающего им работать в убыток.
Этот закон был согласован с правительством после того, как в марте грузоперевозчики страны объявили всеобщую забастовку, продолжающуюся 20 дней. В конечном итоге она привела к сбоям в цепочке поставок по всей Испании.
Цены на бензин и дизельное топливо достигли рекордных цифр в июне этого года, в среднем превысив 2 евро за литр на большинстве испанских заправок. Несмотря на то, что этот показатель значительно снизился за последние несколько месяцев, высокие цены по-прежнему значительно сказываются на финансовом положении граждан королевства.
С начала конфликта на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
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