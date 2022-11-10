https://ria.ru/20221110/youtube-1830539887.html
Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу "БелРос"
Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу "БелРос" - РИА Новости, 10.11.2022
Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу "БелРос"
Роскомнадзор потребовал от YouTube незамедлительно восстановить доступ к каналу издания "БелРос". РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:48
2022-11-10T15:48
2022-11-10T15:48
технологии
россия
белоруссия
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от YouTube незамедлительно восстановить доступ к каналу издания "БелРос".Видеохостинг YouTube 7 ноября уже во второй раз удалил аккаунт телеканала Союзного государства "БелРос "."Роскомнадзор потребовал от Google LLC незамедлительно снять наложенные ограничения с YouTube-канала СМИ "БелРос". Сетевое издание является первым союзным проектом России и Беларуси в области электронных СМИ", - сообщается в Telegram-канале РКН.Отмечается, что политика Google LLC является грубой попыткой ограничения свободы слова для российских СМИ и в корне нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Добавляется, что видеохостинг, принадлежащий американской ИТ-корпорации Google, занимает ведущую роль в информационной войне, развязанной странами Запада против России."Площадка демонстративно игнорирует требования российского законодательства, не удаляет противоправный контент, а также на системной основе ограничивает доступ к контенту российских СМИ, общественных и политических организаций и деятелей. С апреля 2020 года Роскомнадзор выявил более 80 подобных актов цензуры в отношении российских YouTube-каналов", - подчёркивает ведомство.Роскомнадзор считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении указанного YouTube-канала и требует незамедлительно восстановить доступ к удаленным видеозаписям, проинформировать ведомство, а также пояснить причины введения дискриминационных мер.
https://ria.ru/20221027/youtube-1827249185.html
https://ria.ru/20221014/vgtrk-1823998955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, белоруссия, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Белоруссия, YouTube, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу "БелРос"
РКН потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу Союзного государства "БелРос"