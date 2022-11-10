https://ria.ru/20221110/yasinovataya-1830555064.html
Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ
Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.11.2022
Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ
Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:27
2022-11-10T16:27
2022-11-10T16:27
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики обстреляли жилые кварталы Ясиноватой. Ранен мужчина 1956 года рождения". - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20221110/spetsoperatsiya-1830534271.html
ясиноватая
донецкая народная республика
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ясиноватая, донецкая народная республика, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Донецк, Происшествия
Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ
Штаб ДНР: мирный житель Ясиноватой пострадал при обстреле со стороны ВСУ