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Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/yasinovataya-1830555064.html
Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ
Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.11.2022
Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ
Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:27
2022-11-10T16:27
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики обстреляли жилые кварталы Ясиноватой. Ранен мужчина 1956 года рождения". - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20221110/spetsoperatsiya-1830534271.html
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ясиноватая, донецкая народная республика, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Донецк, Происшествия
16:27 10.11.2022
 
Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

Штаб ДНР: мирный житель Ясиноватой пострадал при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"Украинские боевики обстреляли жилые кварталы Ясиноватой. Ранен мужчина 1956 года рождения". - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15:42Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.11.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаДонецкПроисшествия
 
 
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