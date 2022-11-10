https://ria.ru/20221110/yasinovataya-1830555064.html

Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.11.2022

Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T16:27

2022-11-10T16:27

2022-11-10T16:27

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики обстреляли жилые кварталы Ясиноватой. Ранен мужчина 1956 года рождения". - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20221110/spetsoperatsiya-1830534271.html

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк

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ясиноватая, донецкая народная республика, донецк, происшествия