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Суд арестовал замминистра культуры Оренбургской области по делу о коррупции
Суд арестовал замминистра культуры Оренбургской области по делу о коррупции - РИА Новости, 10.11.2022
Суд арестовал замминистра культуры Оренбургской области по делу о коррупции
Суд арестовал заместителя министра культуры Оренбургской области, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T21:00
2022-11-10T21:00
2022-11-10T21:00
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УФА, 10 ноя - РИА Новости. Суд арестовал заместителя министра культуры Оренбургской области, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, сообщили в СУСК РФ по региону.По версии следствия, в период с 1 октября 2019 года по 9 апреля 2020 года заместитель министра культуры Оренбургской области из корыстных побуждений лично получил от директора одной из строительных организаций взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера и иного имущества в общей сумме более 400 тысяч рублей за общее покровительство предпринимательской деятельности последнего по проведению строительных и ремонтных работ на объектах сферы культуры области, в том числе в рамках национального проекта "Культура"."Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя министра культуры Оренбургской области", - сообщает областной следком.
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происшествия, оренбургская область, россия, оренбург
Происшествия, Оренбургская область, Россия, Оренбург
Суд арестовал замминистра культуры Оренбургской области по делу о коррупции
СУСК: суд арестовал замминистра культуры Оренбургской области по делу о крупной взятке