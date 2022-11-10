https://ria.ru/20221110/vybory-1830380284.html

Байден заявил о готовности работать с республиканцами

Байден заявил о готовности работать с республиканцами - РИА Новости, 10.11.2022

Байден заявил о готовности работать с республиканцами

Президент США Джо Байден заявил, что готов к сотрудничеству с республиканцами в конгрессе вне зависимости от исхода выборов. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T00:42

2022-11-10T00:42

2022-11-10T00:42

в мире

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что готов к сотрудничеству с республиканцами в конгрессе вне зависимости от исхода выборов."Вне зависимости от окончательного расклада голосов, а их подсчет продолжается, я готов работать с моими республиканскими коллегами", - сказал он в первом публичном выступлении по итогам выборов.Байден заявил, что американские избиратели своим волеизъявлением также дали понять, что ожидают от республиканцев готовности работать с Белым домом.

https://radiosputnik.ria.ru/20221109/bayden-1830362742.html

сша

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2022

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в мире, джо байден, сша