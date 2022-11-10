https://ria.ru/20221110/vybory-1830380284.html
Байден заявил о готовности работать с республиканцами
Байден заявил о готовности работать с республиканцами - РИА Новости, 10.11.2022
Байден заявил о готовности работать с республиканцами
Президент США Джо Байден заявил, что готов к сотрудничеству с республиканцами в конгрессе вне зависимости от исхода выборов. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T00:42
2022-11-10T00:42
2022-11-10T00:42
в мире
джо байден
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820802637_0:40:3022:1739_1920x0_80_0_0_62cee191de937b8aab098583ff6902d7.jpg
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что готов к сотрудничеству с республиканцами в конгрессе вне зависимости от исхода выборов."Вне зависимости от окончательного расклада голосов, а их подсчет продолжается, я готов работать с моими республиканскими коллегами", - сказал он в первом публичном выступлении по итогам выборов.Байден заявил, что американские избиратели своим волеизъявлением также дали понять, что ожидают от республиканцев готовности работать с Белым домом.
https://radiosputnik.ria.ru/20221109/bayden-1830362742.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820802637_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_848d90e802bc7097275f1dccc6c14ae6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша
Байден заявил о готовности работать с республиканцами
Байден заявил, что готов сотрудничать с республиканцами вне зависимости от исхода выборов
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что готов к сотрудничеству с республиканцами в конгрессе вне зависимости от исхода выборов.
"Вне зависимости от окончательного расклада голосов, а их подсчет продолжается, я готов работать с моими республиканскими коллегами", - сказал он в первом публичном выступлении по итогам выборов.
Байден заявил, что американские избиратели своим волеизъявлением также дали понять, что ожидают от республиканцев готовности работать с Белым домом.