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Байден заявил о готовности работать с республиканцами - РИА Новости, 10.11.2022
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Байден заявил о готовности работать с республиканцами
Байден заявил о готовности работать с республиканцами - РИА Новости, 10.11.2022
Байден заявил о готовности работать с республиканцами
Президент США Джо Байден заявил, что готов к сотрудничеству с республиканцами в конгрессе вне зависимости от исхода выборов. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T00:42
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в мире
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что готов к сотрудничеству с республиканцами в конгрессе вне зависимости от исхода выборов."Вне зависимости от окончательного расклада голосов, а их подсчет продолжается, я готов работать с моими республиканскими коллегами", - сказал он в первом публичном выступлении по итогам выборов.Байден заявил, что американские избиратели своим волеизъявлением также дали понять, что ожидают от республиканцев готовности работать с Белым домом.
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в мире, джо байден, сша
В мире, Джо Байден, США
00:42 10.11.2022
 
Байден заявил о готовности работать с республиканцами

Байден заявил, что готов сотрудничать с республиканцами вне зависимости от исхода выборов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что готов к сотрудничеству с республиканцами в конгрессе вне зависимости от исхода выборов.
"Вне зависимости от окончательного расклада голосов, а их подсчет продолжается, я готов работать с моими республиканскими коллегами", - сказал он в первом публичном выступлении по итогам выборов.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 21:10В мире
Байден анонсировал выступление по итогам выборов в конгресс США
Байден заявил, что американские избиратели своим волеизъявлением также дали понять, что ожидают от республиканцев готовности работать с Белым домом.
 
В миреДжо БайденСША
 
 
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