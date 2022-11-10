10:13 10.11.2022 (обновлено: 10:21 10.11.2022)
Путин поручил создать механизм обмена данными между военными и оружейниками
Путин поручил создать механизм обмена данными между производителями вооружений и военными
© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил сформировать механизм оперативного обмена информацией между участвующими в СВО подразделениями и производителями вооружения, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с Минобороны России: в целях повышения качества продукции, поставляемой для обеспечения в ходе проведения специальной военной операции потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, сформировать механизм, обеспечивающий эффективный и оперативный обмен информацией между подразделениями, непосредственно участвующими в специальной военной операции, и производителями вооружения, военной и специальной техники, материальных средств", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - 14 ноября 2022 года, ответственными назначены глава кабмина Михаил Мишустин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.