https://ria.ru/20221110/vooruzhenie-1830414971.html

Путин поручил создать механизм обмена данными между военными и оружейниками

Путин поручил создать механизм обмена данными между военными и оружейниками - РИА Новости, 10.11.2022

Путин поручил создать механизм обмена данными между военными и оружейниками

Президент России Владимир Путин поручил сформировать механизм оперативного обмена информацией между участвующими в СВО подразделениями и производителями... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T10:13

2022-11-10T10:13

2022-11-10T10:21

специальная военная операция на украине

владимир путин

безопасность

михаил мишустин

сергей шойгу

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил сформировать механизм оперативного обмена информацией между участвующими в СВО подразделениями и производителями вооружения, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с Минобороны России: в целях повышения качества продукции, поставляемой для обеспечения в ходе проведения специальной военной операции потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, сформировать механизм, обеспечивающий эффективный и оперативный обмен информацией между подразделениями, непосредственно участвующими в специальной военной операции, и производителями вооружения, военной и специальной техники, материальных средств", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - 14 ноября 2022 года, ответственными назначены глава кабмина Михаил Мишустин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

https://ria.ru/20221109/produktsiya-1830246065.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, безопасность, михаил мишустин, сергей шойгу, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр