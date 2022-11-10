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Путин поручил создать механизм обмена данными между военными и оружейниками - РИА Новости, 10.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/vooruzhenie-1830414971.html
Путин поручил создать механизм обмена данными между военными и оружейниками
Путин поручил создать механизм обмена данными между военными и оружейниками - РИА Новости, 10.11.2022
Путин поручил создать механизм обмена данными между военными и оружейниками
Президент России Владимир Путин поручил сформировать механизм оперативного обмена информацией между участвующими в СВО подразделениями и производителями... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T10:13
2022-11-10T10:21
специальная военная операция на украине
владимир путин
безопасность
михаил мишустин
сергей шойгу
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил сформировать механизм оперативного обмена информацией между участвующими в СВО подразделениями и производителями вооружения, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с Минобороны России: в целях повышения качества продукции, поставляемой для обеспечения в ходе проведения специальной военной операции потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, сформировать механизм, обеспечивающий эффективный и оперативный обмен информацией между подразделениями, непосредственно участвующими в специальной военной операции, и производителями вооружения, военной и специальной техники, материальных средств", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - 14 ноября 2022 года, ответственными назначены глава кабмина Михаил Мишустин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
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владимир путин, безопасность, михаил мишустин, сергей шойгу, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность, Михаил Мишустин, Сергей Шойгу, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:13 10.11.2022 (обновлено: 10:21 10.11.2022)
 
Путин поручил создать механизм обмена данными между военными и оружейниками

Путин поручил создать механизм обмена данными между производителями вооружений и военными

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил сформировать механизм оперативного обмена информацией между участвующими в СВО подразделениями и производителями вооружения, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с Минобороны России: в целях повышения качества продукции, поставляемой для обеспечения в ходе проведения специальной военной операции потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, сформировать механизм, обеспечивающий эффективный и оперативный обмен информацией между подразделениями, непосредственно участвующими в специальной военной операции, и производителями вооружения, военной и специальной техники, материальных средств", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - 14 ноября 2022 года, ответственными назначены глава кабмина Михаил Мишустин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинБезопасностьМихаил МишустинСергей ШойгуРоссияВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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