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Водитель "Понтиака" наехал на 13-летнего мальчика на северо-востоке Москвы
Водитель "Понтиака" наехал на 13-летнего мальчика на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 10.11.2022
Водитель "Понтиака" наехал на 13-летнего мальчика на северо-востоке Москвы
Водитель "Понтиака" наехал на 13-летнего мальчика на северо-востоке столицы, сообщается в Telegram-канале московской Госавтоинспекции. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T19:36
2022-11-10T19:36
2022-11-10T19:36
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Водитель "Понтиака" наехал на 13-летнего мальчика на северо-востоке столицы, сообщается в Telegram-канале московской Госавтоинспекции."На улице Малыгина у дома 1 корпус 2, водитель автомобиля "Понтиак" совершил наезд на 13-летнего мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте", - говорится в сообщении.Предварительно у мальчика сотрясение головного мозга и ссадина локтя, он доставлен в больницу. По факту ДТП проводится административное расследование.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
Водитель "Понтиака" наехал на 13-летнего мальчика на северо-востоке Москвы
ГАИ: водитель автомобиля "Понтиак" наехал на 13-летнего мальчика на северо-востоке Москвы