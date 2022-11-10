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Водитель "Понтиака" наехал на 13-летнего мальчика на северо-востоке Москвы

Водитель "Понтиака" наехал на 13-летнего мальчика на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 10.11.2022

Водитель "Понтиака" наехал на 13-летнего мальчика на северо-востоке Москвы

Водитель "Понтиака" наехал на 13-летнего мальчика на северо-востоке столицы, сообщается в Telegram-канале московской Госавтоинспекции. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T19:36

2022-11-10T19:36

2022-11-10T19:36

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Водитель "Понтиака" наехал на 13-летнего мальчика на северо-востоке столицы, сообщается в Telegram-канале московской Госавтоинспекции."На улице Малыгина у дома 1 корпус 2, водитель автомобиля "Понтиак" совершил наезд на 13-летнего мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте", - говорится в сообщении.Предварительно у мальчика сотрясение головного мозга и ссадина локтя, он доставлен в больницу. По факту ДТП проводится административное расследование.

https://ria.ru/20221110/avtobus-1830404483.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, москва