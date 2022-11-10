https://ria.ru/20221110/vinodelie-1830585368.html
Абрамченко расказала о мерах по поддержке отечественного виноделия
Абрамченко расказала о мерах по поддержке отечественного виноделия - РИА Новости, 10.11.2022
Абрамченко расказала о мерах по поддержке отечественного виноделия
Виноградарство и виноделие в РФ демонстрируют устойчивый рост производства, правительство продолжит оказывать поддержку отрасли - в производстве и экспорте,... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:53
2022-11-10T17:53
2022-11-10T17:53
экономика
россия
виктория абрамченко
правительство рф
виноделие
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Виноградарство и виноделие в РФ демонстрируют устойчивый рост производства, правительство продолжит оказывать поддержку отрасли - в производстве и экспорте, говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ Виктории Абрамченко."Отрасль виноградарства и виноделия демонстрирует устойчивый рост - только в прошлом году мы увидели прирост производства винограда в хозяйствах всех категорий на более чем 10%. Наблюдаем рост производства и самой винодельческой продукции – в этом году он составил уже более 8% (по итогам девяти месяцев в сравнении с аналогичным периодом 2021 года - ред.)", - приводятся слова Абрамченко в сообщении.В ходе заседания организационного комитета по проведению первого Российского винодельческого форума вице-премьер подчеркнула, что "правительство продолжит оказывать поддержку отрасли для реализации производственного и экспортного потенциала винодельческих регионов", отмечается в сообщении.Например, в этом году на поддержку отрасли направлено более 2,4 миллиарда рублей, а в 2023 году планируется выделение более 3,5 миллиарда рублей из госбюджета, на 40% выше предыдущего объема финансирования.Российский винодельческий форум пройдет 24-25 ноября в Москве. Его главная тема - "Новая эра российского виноделия", а деловая программа содержит более 20 мероприятий. Форум пройдет при поддержке правительства РФ, его организаторами выступят "Росконгресс" и Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России"."Форум станет эффективным инструментом для развития виноградарства и виноделия, стимулирования их экспортного потенциала и формирования позитивного имиджа российского вина", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220909/vino-1815560022.html
https://ria.ru/20220620/vino-1796642391.html
https://ria.ru/20220506/vinodelni-1786950586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, виктория абрамченко, правительство рф, виноделие
Экономика, Россия, Виктория Абрамченко, Правительство РФ, Виноделие
Абрамченко расказала о мерах по поддержке отечественного виноделия
Вице-премьер Абрамченко: власти продолжат поддерживать отечественное виноделие
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Виноградарство и виноделие в РФ демонстрируют устойчивый рост производства, правительство продолжит оказывать поддержку отрасли - в производстве и экспорте, говорится в сообщении
аппарата вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.
"Отрасль виноградарства и виноделия демонстрирует устойчивый рост - только в прошлом году мы увидели прирост производства винограда в хозяйствах всех категорий на более чем 10%. Наблюдаем рост производства и самой винодельческой продукции – в этом году он составил уже более 8% (по итогам девяти месяцев в сравнении с аналогичным периодом 2021 года - ред.)", - приводятся слова Абрамченко в сообщении.
В ходе заседания организационного комитета по проведению первого Российского винодельческого форума вице-премьер подчеркнула, что "правительство продолжит оказывать поддержку отрасли для реализации производственного и экспортного потенциала винодельческих регионов", отмечается в сообщении.
Например, в этом году на поддержку отрасли направлено более 2,4 миллиарда рублей, а в 2023 году планируется выделение более 3,5 миллиарда рублей из госбюджета, на 40% выше предыдущего объема финансирования.
Российский винодельческий форум пройдет 24-25 ноября в Москве. Его главная тема - "Новая эра российского виноделия", а деловая программа содержит более 20 мероприятий. Форум пройдет при поддержке правительства РФ, его организаторами выступят "Росконгресс" и Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России".
"Форум станет эффективным инструментом для развития виноградарства и виноделия, стимулирования их экспортного потенциала и формирования позитивного имиджа российского вина", - говорится в сообщении.