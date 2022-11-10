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Абрамченко расказала о мерах по поддержке отечественного виноделия - РИА Новости, 10.11.2022
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Абрамченко расказала о мерах по поддержке отечественного виноделия
Абрамченко расказала о мерах по поддержке отечественного виноделия - РИА Новости, 10.11.2022
Абрамченко расказала о мерах по поддержке отечественного виноделия
Виноградарство и виноделие в РФ демонстрируют устойчивый рост производства, правительство продолжит оказывать поддержку отрасли - в производстве и экспорте,... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:53
2022-11-10T17:53
экономика
россия
виктория абрамченко
правительство рф
виноделие
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Виноградарство и виноделие в РФ демонстрируют устойчивый рост производства, правительство продолжит оказывать поддержку отрасли - в производстве и экспорте, говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ Виктории Абрамченко."Отрасль виноградарства и виноделия демонстрирует устойчивый рост - только в прошлом году мы увидели прирост производства винограда в хозяйствах всех категорий на более чем 10%. Наблюдаем рост производства и самой винодельческой продукции – в этом году он составил уже более 8% (по итогам девяти месяцев в сравнении с аналогичным периодом 2021 года - ред.)", - приводятся слова Абрамченко в сообщении.В ходе заседания организационного комитета по проведению первого Российского винодельческого форума вице-премьер подчеркнула, что "правительство продолжит оказывать поддержку отрасли для реализации производственного и экспортного потенциала винодельческих регионов", отмечается в сообщении.Например, в этом году на поддержку отрасли направлено более 2,4 миллиарда рублей, а в 2023 году планируется выделение более 3,5 миллиарда рублей из госбюджета, на 40% выше предыдущего объема финансирования.Российский винодельческий форум пройдет 24-25 ноября в Москве. Его главная тема - "Новая эра российского виноделия", а деловая программа содержит более 20 мероприятий. Форум пройдет при поддержке правительства РФ, его организаторами выступят "Росконгресс" и Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России"."Форум станет эффективным инструментом для развития виноградарства и виноделия, стимулирования их экспортного потенциала и формирования позитивного имиджа российского вина", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220909/vino-1815560022.html
https://ria.ru/20220620/vino-1796642391.html
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экономика, россия, виктория абрамченко, правительство рф, виноделие
Экономика, Россия, Виктория Абрамченко, Правительство РФ, Виноделие
17:53 10.11.2022
 
Абрамченко расказала о мерах по поддержке отечественного виноделия

Вице-премьер Абрамченко: власти продолжат поддерживать отечественное виноделие

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВинодельческое хозяйство в Краснодарском крае
Винодельческое хозяйство в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Винодельческое хозяйство в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Виноградарство и виноделие в РФ демонстрируют устойчивый рост производства, правительство продолжит оказывать поддержку отрасли - в производстве и экспорте, говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.
"Отрасль виноградарства и виноделия демонстрирует устойчивый рост - только в прошлом году мы увидели прирост производства винограда в хозяйствах всех категорий на более чем 10%. Наблюдаем рост производства и самой винодельческой продукции – в этом году он составил уже более 8% (по итогам девяти месяцев в сравнении с аналогичным периодом 2021 года - ред.)", - приводятся слова Абрамченко в сообщении.
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В ходе заседания организационного комитета по проведению первого Российского винодельческого форума вице-премьер подчеркнула, что "правительство продолжит оказывать поддержку отрасли для реализации производственного и экспортного потенциала винодельческих регионов", отмечается в сообщении.
Например, в этом году на поддержку отрасли направлено более 2,4 миллиарда рублей, а в 2023 году планируется выделение более 3,5 миллиарда рублей из госбюджета, на 40% выше предыдущего объема финансирования.
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Российский винодельческий форум пройдет 24-25 ноября в Москве. Его главная тема - "Новая эра российского виноделия", а деловая программа содержит более 20 мероприятий. Форум пройдет при поддержке правительства РФ, его организаторами выступят "Росконгресс" и Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России".
"Форум станет эффективным инструментом для развития виноградарства и виноделия, стимулирования их экспортного потенциала и формирования позитивного имиджа российского вина", - говорится в сообщении.
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