https://ria.ru/20221110/vinodelie-1830585368.html

Абрамченко расказала о мерах по поддержке отечественного виноделия

Абрамченко расказала о мерах по поддержке отечественного виноделия - РИА Новости, 10.11.2022

Абрамченко расказала о мерах по поддержке отечественного виноделия

Виноградарство и виноделие в РФ демонстрируют устойчивый рост производства, правительство продолжит оказывать поддержку отрасли - в производстве и экспорте,... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T17:53

2022-11-10T17:53

2022-11-10T17:53

экономика

россия

виктория абрамченко

правительство рф

виноделие

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Виноградарство и виноделие в РФ демонстрируют устойчивый рост производства, правительство продолжит оказывать поддержку отрасли - в производстве и экспорте, говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ Виктории Абрамченко."Отрасль виноградарства и виноделия демонстрирует устойчивый рост - только в прошлом году мы увидели прирост производства винограда в хозяйствах всех категорий на более чем 10%. Наблюдаем рост производства и самой винодельческой продукции – в этом году он составил уже более 8% (по итогам девяти месяцев в сравнении с аналогичным периодом 2021 года - ред.)", - приводятся слова Абрамченко в сообщении.В ходе заседания организационного комитета по проведению первого Российского винодельческого форума вице-премьер подчеркнула, что "правительство продолжит оказывать поддержку отрасли для реализации производственного и экспортного потенциала винодельческих регионов", отмечается в сообщении.Например, в этом году на поддержку отрасли направлено более 2,4 миллиарда рублей, а в 2023 году планируется выделение более 3,5 миллиарда рублей из госбюджета, на 40% выше предыдущего объема финансирования.Российский винодельческий форум пройдет 24-25 ноября в Москве. Его главная тема - "Новая эра российского виноделия", а деловая программа содержит более 20 мероприятий. Форум пройдет при поддержке правительства РФ, его организаторами выступят "Росконгресс" и Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России"."Форум станет эффективным инструментом для развития виноградарства и виноделия, стимулирования их экспортного потенциала и формирования позитивного имиджа российского вина", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220909/vino-1815560022.html

https://ria.ru/20220620/vino-1796642391.html

https://ria.ru/20220506/vinodelni-1786950586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, виктория абрамченко, правительство рф, виноделие