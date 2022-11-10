https://ria.ru/20221110/velikobritaniya-1830560851.html
СМИ: к 2030 году в Великобритании могут закрыть все ночные клубы
СМИ: к 2030 году в Великобритании могут закрыть все ночные клубы - РИА Новости, 10.11.2022
СМИ: к 2030 году в Великобритании могут закрыть все ночные клубы
В Великобритании к 2030 году может не остаться ночных клубов из-за роста расходов в связи с рекордной инфляцией в стране, сообщает газета Times со ссылкой на... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:45
2022-11-10T16:45
2022-11-10T16:45
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Великобритании к 2030 году может не остаться ночных клубов из-за роста расходов в связи с рекордной инфляцией в стране, сообщает газета Times со ссылкой на данные исследовательского агентства CGA.По данным CGA, каждый месяц в Великобритании закрываются 14 ночных клубов, за последние 9 месяцев по стране закрылось 123 клуба. В сообщении отмечается, что до пандемии в Британии было 1446 клубов, однако теперь их на 20% меньше – 1068.Согласно прогнозам ассоциации ночной индустрии (Night Time Industries Association, NTIA), без государственной поддержки половина оставшихся клубов закроется в течение следующего года, поскольку посетители ночных клубов в этом году стали тратить на 15% меньше, а расходы клубов выросли на 30%, в том числе из-за высоких цен на энергию, пишет издание."Это трагедия для культуры Великобритании… Ночные клубы воспитывают перспективные таланты, а также являются культурными и социальными центрами... которые могут быть навсегда потеряны", - приводит Times слова главы ассоциации ночной индустрии Майка Килла.По его словам, закрытие ночных клубов может привести к "возрождению незаконных вечеринок и рейв-культуры". В этой связи Килл призвал правительство снизить НДС для ночной индустрии, заморозить акцизы на алкоголь и увеличить налоговые льготы для бизнеса, пишет газета.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября достигла 10,1%. Центробанк прогнозирует ускорение годовой инфляции в четвертом квартале этого года до 11%, а в ближайшем будущем рост цен будет превышать 10%.
https://ria.ru/20221108/inflyatsiya-1829912637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, россия, украина
Великобритания, Россия, Украина
СМИ: к 2030 году в Великобритании могут закрыть все ночные клубы
Times: к 2030 году в Великобритании может не остаться ночных клубов из-за роста издержек
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
В Великобритании к 2030 году может не остаться ночных клубов из-за роста расходов в связи с рекордной инфляцией в стране, сообщает газета
Times со ссылкой на данные исследовательского агентства CGA.
По данным CGA, каждый месяц в Великобритании закрываются 14 ночных клубов, за последние 9 месяцев по стране закрылось 123 клуба. В сообщении отмечается, что до пандемии в Британии было 1446 клубов, однако теперь их на 20% меньше – 1068.
Согласно прогнозам ассоциации ночной индустрии (Night Time Industries Association, NTIA), без государственной поддержки половина оставшихся клубов закроется в течение следующего года, поскольку посетители ночных клубов в этом году стали тратить на 15% меньше, а расходы клубов выросли на 30%, в том числе из-за высоких цен на энергию, пишет издание.
"Это трагедия для культуры Великобритании… Ночные клубы воспитывают перспективные таланты, а также являются культурными и социальными центрами... которые могут быть навсегда потеряны", - приводит Times слова главы ассоциации ночной индустрии Майка Килла.
По его словам, закрытие ночных клубов может привести к "возрождению незаконных вечеринок и рейв-культуры". В этой связи Килл призвал правительство снизить НДС для ночной индустрии, заморозить акцизы на алкоголь и увеличить налоговые льготы для бизнеса, пишет газета.
После начала спецоперации РФ
на Украине
Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе
и США
. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября достигла 10,1%. Центробанк прогнозирует ускорение годовой инфляции в четвертом квартале этого года до 11%, а в ближайшем будущем рост цен будет превышать 10%.