https://ria.ru/20221110/velikobritaniya-1830560851.html

СМИ: к 2030 году в Великобритании могут закрыть все ночные клубы

СМИ: к 2030 году в Великобритании могут закрыть все ночные клубы - РИА Новости, 10.11.2022

СМИ: к 2030 году в Великобритании могут закрыть все ночные клубы

В Великобритании к 2030 году может не остаться ночных клубов из-за роста расходов в связи с рекордной инфляцией в стране, сообщает газета Times со ссылкой на... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T16:45

2022-11-10T16:45

2022-11-10T16:45

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россия

украина

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Великобритании к 2030 году может не остаться ночных клубов из-за роста расходов в связи с рекордной инфляцией в стране, сообщает газета Times со ссылкой на данные исследовательского агентства CGA.По данным CGA, каждый месяц в Великобритании закрываются 14 ночных клубов, за последние 9 месяцев по стране закрылось 123 клуба. В сообщении отмечается, что до пандемии в Британии было 1446 клубов, однако теперь их на 20% меньше – 1068.Согласно прогнозам ассоциации ночной индустрии (Night Time Industries Association, NTIA), без государственной поддержки половина оставшихся клубов закроется в течение следующего года, поскольку посетители ночных клубов в этом году стали тратить на 15% меньше, а расходы клубов выросли на 30%, в том числе из-за высоких цен на энергию, пишет издание."Это трагедия для культуры Великобритании… Ночные клубы воспитывают перспективные таланты, а также являются культурными и социальными центрами... которые могут быть навсегда потеряны", - приводит Times слова главы ассоциации ночной индустрии Майка Килла.По его словам, закрытие ночных клубов может привести к "возрождению незаконных вечеринок и рейв-культуры". В этой связи Килл призвал правительство снизить НДС для ночной индустрии, заморозить акцизы на алкоголь и увеличить налоговые льготы для бизнеса, пишет газета.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября достигла 10,1%. Центробанк прогнозирует ускорение годовой инфляции в четвертом квартале этого года до 11%, а в ближайшем будущем рост цен будет превышать 10%.

https://ria.ru/20221108/inflyatsiya-1829912637.html

https://ria.ru/20221108/krizis-1829920163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

великобритания, россия, украина