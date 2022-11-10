https://ria.ru/20221110/vaktsinatsiya-1830432052.html
На Кубани два медика получили сроки за фиктивную вакцинацию от коронавируса
На Кубани два медика получили сроки за фиктивную вакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 10.11.2022
На Кубани два медика получили сроки за фиктивную вакцинацию от коронавируса
Две сотрудницы Темрюкской центральной районной больницы осуждены на 7 лет условно за взятки, полученные за фиктивную вакцинацию от коронавируса, сообщили в... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T11:18
2022-11-10T11:18
2022-11-10T11:18
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краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. Две сотрудницы Темрюкской центральной районной больницы осуждены на 7 лет условно за взятки, полученные за фиктивную вакцинацию от коронавируса, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края."Темрюкским районным судом Краснодарского края оглашен приговор в отношении Людмилы Нестеренко и Инессы Майшевой, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" частью 5 статьи 290 УК РФ... Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет условно, с лишением права занимать должности специалистов со средним и высшим профессиональным образованием в сфере здравоохранения на срок три года", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, терапевт Темрюкской ЦРБ Майшева и медсестра Нестеренко за взятки без проведения фактической процедуры вакцинации от COVID-19 оформили необходимые документы и внесли заведомо ложные сведения в регистр вакцинированных. Их уличили в шести таких случаях, пациенты платили по 2000 рублей каждый, предназначенные им дозы "Спутника V" фигурантки уничтожили.Женщины признали вину. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20221027/vaktsina-1827144452.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, краснодарский край, происшествия
Россия, Краснодарский край, Происшествия
На Кубани два медика получили сроки за фиктивную вакцинацию от коронавируса
Кубанские медики получили условные сроки за фиктивную вакцинацию от коронавируса
КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. Две сотрудницы Темрюкской центральной районной больницы осуждены на 7 лет условно за взятки, полученные за фиктивную вакцинацию от коронавируса, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Темрюкским районным судом Краснодарского края оглашен приговор в отношении Людмилы Нестеренко и Инессы Майшевой, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" частью 5 статьи 290 УК РФ
... Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет условно, с лишением права занимать должности специалистов со средним и высшим профессиональным образованием в сфере здравоохранения на срок три года", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, терапевт Темрюкской ЦРБ Майшева и медсестра Нестеренко за взятки без проведения фактической процедуры вакцинации от COVID-19 оформили необходимые документы и внесли заведомо ложные сведения в регистр вакцинированных. Их уличили в шести таких случаях, пациенты платили по 2000 рублей каждый, предназначенные им дозы "Спутника V" фигурантки уничтожили.
Женщины признали вину. Приговор в законную силу не вступил.