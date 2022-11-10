Рейтинг@Mail.ru
На Кубани два медика получили сроки за фиктивную вакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221110/vaktsinatsiya-1830432052.html
На Кубани два медика получили сроки за фиктивную вакцинацию от коронавируса
На Кубани два медика получили сроки за фиктивную вакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 10.11.2022
На Кубани два медика получили сроки за фиктивную вакцинацию от коронавируса
Две сотрудницы Темрюкской центральной районной больницы осуждены на 7 лет условно за взятки, полученные за фиктивную вакцинацию от коронавируса, сообщили в... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T11:18
2022-11-10T11:18
россия
краснодарский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768964902_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5827ba54cbbaed7fb3d31666ef5f99a.jpg
КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. Две сотрудницы Темрюкской центральной районной больницы осуждены на 7 лет условно за взятки, полученные за фиктивную вакцинацию от коронавируса, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края."Темрюкским районным судом Краснодарского края оглашен приговор в отношении Людмилы Нестеренко и Инессы Майшевой, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" частью 5 статьи 290 УК РФ... Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет условно, с лишением права занимать должности специалистов со средним и высшим профессиональным образованием в сфере здравоохранения на срок три года", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, терапевт Темрюкской ЦРБ Майшева и медсестра Нестеренко за взятки без проведения фактической процедуры вакцинации от COVID-19 оформили необходимые документы и внесли заведомо ложные сведения в регистр вакцинированных. Их уличили в шести таких случаях, пациенты платили по 2000 рублей каждый, предназначенные им дозы "Спутника V" фигурантки уничтожили.Женщины признали вину. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20221027/vaktsina-1827144452.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768964902_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1924d4695811e595e7310006b88166fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, краснодарский край, происшествия
Россия, Краснодарский край, Происшествия
11:18 10.11.2022
 
На Кубани два медика получили сроки за фиктивную вакцинацию от коронавируса

Кубанские медики получили условные сроки за фиктивную вакцинацию от коронавируса

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. Две сотрудницы Темрюкской центральной районной больницы осуждены на 7 лет условно за взятки, полученные за фиктивную вакцинацию от коронавируса, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Темрюкским районным судом Краснодарского края оглашен приговор в отношении Людмилы Нестеренко и Инессы Майшевой, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" частью 5 статьи 290 УК РФ... Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет условно, с лишением права занимать должности специалистов со средним и высшим профессиональным образованием в сфере здравоохранения на срок три года", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, терапевт Темрюкской ЦРБ Майшева и медсестра Нестеренко за взятки без проведения фактической процедуры вакцинации от COVID-19 оформили необходимые документы и внесли заведомо ложные сведения в регистр вакцинированных. Их уличили в шести таких случаях, пациенты платили по 2000 рублей каждый, предназначенные им дозы "Спутника V" фигурантки уничтожили.
Женщины признали вину. Приговор в законную силу не вступил.
Лаборатория по производству вакцины Конвасэл - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 12:06
Вакцина "Конвасэл" вышла в гражданский оборот, заявили в ФМБА
 
РоссияКраснодарский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала