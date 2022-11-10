https://ria.ru/20221110/vaktsinatsiya-1830432052.html

На Кубани два медика получили сроки за фиктивную вакцинацию от коронавируса

На Кубани два медика получили сроки за фиктивную вакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 10.11.2022

На Кубани два медика получили сроки за фиктивную вакцинацию от коронавируса

Две сотрудницы Темрюкской центральной районной больницы осуждены на 7 лет условно за взятки, полученные за фиктивную вакцинацию от коронавируса, сообщили в... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T11:18

2022-11-10T11:18

2022-11-10T11:18

россия

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. Две сотрудницы Темрюкской центральной районной больницы осуждены на 7 лет условно за взятки, полученные за фиктивную вакцинацию от коронавируса, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края."Темрюкским районным судом Краснодарского края оглашен приговор в отношении Людмилы Нестеренко и Инессы Майшевой, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" частью 5 статьи 290 УК РФ... Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет условно, с лишением права занимать должности специалистов со средним и высшим профессиональным образованием в сфере здравоохранения на срок три года", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, терапевт Темрюкской ЦРБ Майшева и медсестра Нестеренко за взятки без проведения фактической процедуры вакцинации от COVID-19 оформили необходимые документы и внесли заведомо ложные сведения в регистр вакцинированных. Их уличили в шести таких случаях, пациенты платили по 2000 рублей каждый, предназначенные им дозы "Спутника V" фигурантки уничтожили.Женщины признали вину. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20221027/vaktsina-1827144452.html

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Екатерина Зайцева

россия, краснодарский край, происшествия