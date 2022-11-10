Китай передал Белоруссии более 2 млн доз вакцины от COVID-19
© Фото : МИД БеларусиЧрезвычайный Полномочный Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько во время подписания акта приема вакцины в аэропорту города Пекин
Чрезвычайный Полномочный Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько во время подписания акта приема вакцины в аэропорту города Пекин
МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Китай передал Белоруссии более 2 млн доз вакцины от COVID-19, сообщили в белорусском посольстве в КНР.
"9 ноября 2022 года в аэропорту города Пекин посольство при участии чрезвычайного и полномочного посла Юрия Сенько приняло груз гуманитарной помощи от правительства КНР – 2 млн доз вакцины против новой коронавирусной инфекции производства корпорации "Синофарм" (Vero Cell) и одноразовые шприцы в количестве 2 млн штук", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте белорусской дипмиссии в Пекине.
Договоренность о передаче доз вакцины была достигнута в ходе встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина 15 сентября в Самарканде. Доставка груза планируется самолетом белорусской авиакомпании 10-11 ноября, отметили в посольстве.
По данным дипмиссии, всего в 2021-2022 годах, с учетом данной партии, Китай передал Белоруссии в качестве гуманитарной помощи около 5 млн доз вакцины, еще более 4,6 млн белорусская сторона закупила самостоятельно.