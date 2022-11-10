https://ria.ru/20221110/vaktsina-1830455179.html

Китай передал Белоруссии более 2 млн доз вакцины от COVID-19

Китай передал Белоруссии более 2 млн доз вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2022

Китай передал Белоруссии более 2 млн доз вакцины от COVID-19

Китай передал Белоруссии более 2 млн доз вакцины от COVID-19, сообщили в белорусском посольстве в КНР. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T12:35

2022-11-10T12:35

2022-11-10T12:35

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МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Китай передал Белоруссии более 2 млн доз вакцины от COVID-19, сообщили в белорусском посольстве в КНР."9 ноября 2022 года в аэропорту города Пекин посольство при участии чрезвычайного и полномочного посла Юрия Сенько приняло груз гуманитарной помощи от правительства КНР – 2 млн доз вакцины против новой коронавирусной инфекции производства корпорации "Синофарм" (Vero Cell) и одноразовые шприцы в количестве 2 млн штук", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте белорусской дипмиссии в Пекине.Договоренность о передаче доз вакцины была достигнута в ходе встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина 15 сентября в Самарканде. Доставка груза планируется самолетом белорусской авиакомпании 10-11 ноября, отметили в посольстве.По данным дипмиссии, всего в 2021-2022 годах, с учетом данной партии, Китай передал Белоруссии в качестве гуманитарной помощи около 5 млн доз вакцины, еще более 4,6 млн белорусская сторона закупила самостоятельно.

https://ria.ru/20221026/kitay-1826955165.html

китай

белоруссия

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

коронавирус covid-19, здоровье - общество, юрий сенько, александр лукашенко, си цзиньпин, китай, белоруссия, пекин