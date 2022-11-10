Рейтинг@Mail.ru
Китай передал Белоруссии более 2 млн доз вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221110/vaktsina-1830455179.html
Китай передал Белоруссии более 2 млн доз вакцины от COVID-19
Китай передал Белоруссии более 2 млн доз вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2022
Китай передал Белоруссии более 2 млн доз вакцины от COVID-19
Китай передал Белоруссии более 2 млн доз вакцины от COVID-19, сообщили в белорусском посольстве в КНР. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:35
2022-11-10T12:35
россия-китай: главное
коронавирус covid-19
здоровье - общество
юрий сенько
александр лукашенко
си цзиньпин
китай
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830458020_0:98:865:585_1920x0_80_0_0_a66f6668bc8de827eddd0ceb13accca9.jpg
МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Китай передал Белоруссии более 2 млн доз вакцины от COVID-19, сообщили в белорусском посольстве в КНР."9 ноября 2022 года в аэропорту города Пекин посольство при участии чрезвычайного и полномочного посла Юрия Сенько приняло груз гуманитарной помощи от правительства КНР – 2 млн доз вакцины против новой коронавирусной инфекции производства корпорации "Синофарм" (Vero Cell) и одноразовые шприцы в количестве 2 млн штук", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте белорусской дипмиссии в Пекине.Договоренность о передаче доз вакцины была достигнута в ходе встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина 15 сентября в Самарканде. Доставка груза планируется самолетом белорусской авиакомпании 10-11 ноября, отметили в посольстве.По данным дипмиссии, всего в 2021-2022 годах, с учетом данной партии, Китай передал Белоруссии в качестве гуманитарной помощи около 5 млн доз вакцины, еще более 4,6 млн белорусская сторона закупила самостоятельно.
https://ria.ru/20221026/kitay-1826955165.html
китай
белоруссия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830458020_0:0:865:648_1920x0_80_0_0_bcdd4b873e8838c50492f829f4ec7dfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, юрий сенько, александр лукашенко, си цзиньпин, китай, белоруссия, пекин
Россия-Китай: Главное, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество, Юрий Сенько, Александр Лукашенко, Си Цзиньпин, Китай, Белоруссия, Пекин
12:35 10.11.2022
 

Китай передал Белоруссии более 2 млн доз вакцины от COVID-19

© Фото : МИД БеларусиЧрезвычайный Полномочный Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько во время подписания акта приема вакцины в аэропорту города Пекин
Чрезвычайный Полномочный Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько во время подписания акта приема вакцины в аэропорту города Пекин - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : МИД Беларуси
Чрезвычайный Полномочный Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько во время подписания акта приема вакцины в аэропорту города Пекин
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Китай передал Белоруссии более 2 млн доз вакцины от COVID-19, сообщили в белорусском посольстве в КНР.
"9 ноября 2022 года в аэропорту города Пекин посольство при участии чрезвычайного и полномочного посла Юрия Сенько приняло груз гуманитарной помощи от правительства КНР – 2 млн доз вакцины против новой коронавирусной инфекции производства корпорации "Синофарм" (Vero Cell) и одноразовые шприцы в количестве 2 млн штук", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте белорусской дипмиссии в Пекине.
Договоренность о передаче доз вакцины была достигнута в ходе встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина 15 сентября в Самарканде. Доставка груза планируется самолетом белорусской авиакомпании 10-11 ноября, отметили в посольстве.
По данным дипмиссии, всего в 2021-2022 годах, с учетом данной партии, Китай передал Белоруссии в качестве гуманитарной помощи около 5 млн доз вакцины, еще более 4,6 млн белорусская сторона закупила самостоятельно.
Медицинский работник в районе Цзинъань в Шанхае - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 16:07Россия-Китай: Главное
Использование ингаляционной вакцины от СOVID-19 началось в Шанхае
 
Россия-Китай: ГлавноеКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЮрий СенькоАлександр ЛукашенкоСи ЦзиньпинКитайБелоруссияПекин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала