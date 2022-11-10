Банки будут уведомлять клиентов об операциях через "VK Мессенджер"
Банки смогут бесплатно уведомлять клиентов об операциях через "VK Мессенджер" вместо смс
© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте на экране смартфона
© Фото : ВКонтакте
Логотип ВКонтакте на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские банки смогут бесплатно отправлять своим клиентам уведомления по операциям через "VK Мессенджер" вместо традиционных смс, бесплатным это будет и для получателей сообщений, рассказали РИА Новости в пресс-службе VK.
"Банки смогут отправлять бесплатно своим клиентам полезные транзакционные уведомления (коды подтверждения, информацию о списании и поступлении средств, выпуск карт и т.п.) в "VK Мессенджер". Это бесплатная альтернатива смс", - говорится в сообщении.
В пресс-службе компании уточнили, что уведомления будут бесплатными и для банков, и для клиентов.
Российские банки в желании сэкономить на оплате смс активно внедряют альтернативные способы оповещения клиентов. Самым распространенным из них являются push-уведомления, но некоторые банки дают возможность клиентам получать сообщения и через мессенджеры, в частности Viber.