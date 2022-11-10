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Банки будут уведомлять клиентов об операциях через "VK Мессенджер" - РИА Новости, 10.11.2022
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Банки будут уведомлять клиентов об операциях через "VK Мессенджер"
Банки будут уведомлять клиентов об операциях через "VK Мессенджер" - РИА Новости, 10.11.2022
Банки будут уведомлять клиентов об операциях через "VK Мессенджер"
Российские банки смогут бесплатно отправлять своим клиентам уведомления по операциям через "VK Мессенджер" вместо традиционных смс, бесплатным это будет и для... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:52
2022-11-10T17:52
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские банки смогут бесплатно отправлять своим клиентам уведомления по операциям через "VK Мессенджер" вместо традиционных смс, бесплатным это будет и для получателей сообщений, рассказали РИА Новости в пресс-службе VK.В пресс-службе компании уточнили, что уведомления будут бесплатными и для банков, и для клиентов.Российские банки в желании сэкономить на оплате смс активно внедряют альтернативные способы оповещения клиентов. Самым распространенным из них являются push-уведомления, но некоторые банки дают возможность клиентам получать сообщения и через мессенджеры, в частности Viber.
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технологии, viber, вконтакте
Технологии, Viber, ВКонтакте
17:52 10.11.2022
 
Банки будут уведомлять клиентов об операциях через "VK Мессенджер"

Банки смогут бесплатно уведомлять клиентов об операциях через "VK Мессенджер" вместо смс

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте на экране смартфона
Логотип ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : ВКонтакте
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские банки смогут бесплатно отправлять своим клиентам уведомления по операциям через "VK Мессенджер" вместо традиционных смс, бесплатным это будет и для получателей сообщений, рассказали РИА Новости в пресс-службе VK.
"Банки смогут отправлять бесплатно своим клиентам полезные транзакционные уведомления (коды подтверждения, информацию о списании и поступлении средств, выпуск карт и т.п.) в "VK Мессенджер". Это бесплатная альтернатива смс", - говорится в сообщении.
В пресс-службе компании уточнили, что уведомления будут бесплатными и для банков, и для клиентов.
Российские банки в желании сэкономить на оплате смс активно внедряют альтернативные способы оповещения клиентов. Самым распространенным из них являются push-уведомления, но некоторые банки дают возможность клиентам получать сообщения и через мессенджеры, в частности Viber.
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