https://ria.ru/20221110/uvedomleniya-1830584966.html

Банки будут уведомлять клиентов об операциях через "VK Мессенджер"

Банки будут уведомлять клиентов об операциях через "VK Мессенджер" - РИА Новости, 10.11.2022

Банки будут уведомлять клиентов об операциях через "VK Мессенджер"

Российские банки смогут бесплатно отправлять своим клиентам уведомления по операциям через "VK Мессенджер" вместо традиционных смс, бесплатным это будет и для... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T17:52

2022-11-10T17:52

2022-11-10T17:52

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские банки смогут бесплатно отправлять своим клиентам уведомления по операциям через "VK Мессенджер" вместо традиционных смс, бесплатным это будет и для получателей сообщений, рассказали РИА Новости в пресс-службе VK.В пресс-службе компании уточнили, что уведомления будут бесплатными и для банков, и для клиентов.Российские банки в желании сэкономить на оплате смс активно внедряют альтернативные способы оповещения клиентов. Самым распространенным из них являются push-уведомления, но некоторые банки дают возможность клиентам получать сообщения и через мессенджеры, в частности Viber.

https://ria.ru/20221026/video-1826887707.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, viber, вконтакте