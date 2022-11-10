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National Interest: США ждет расплата за поставки оружия Украине - РИА Новости, 10.11.2022
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National Interest: США ждет расплата за поставки оружия Украине
National Interest: США ждет расплата за поставки оружия Украине - РИА Новости, 10.11.2022
National Interest: США ждет расплата за поставки оружия Украине
Из-за помощи Украине американской армии пришлось столкнуться с сокращением арсеналов, пишет National Interest. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T19:13
2022-11-10T20:19
в мире
владимир путин
джо байден
украина
россия
донбасс
министерство обороны сша
нато
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Из-за помощи Украине американской армии пришлось столкнуться с сокращением арсеналов, пишет National Interest."Усилия администрации Байдена по оказанию помощи Украине проливают свет на две серьезные проблемы национальной безопасности: недостаточные запасы боеприпасов в Министерстве обороны и трудности, с которыми сталкивается оборонно-промышленный комплекс из-за быстрого увеличения производства критически важных изделий", — говорится в публикации.При этом сокращение арсенала достигло критической точки из-за резкого роста спроса на снаряды и ракеты, подчеркнул автор."К сожалению, десятилетия недофинансирования привели к тому, что у оборонно-промышленного комплекса нет достаточного потенциала для наращивания производства", — добавил он.По словам обозревателя, после окончания холодной войны Пентагон отказывался оплачивать любые избыточные производственные мощности для удовлетворения текущих потребностей. Он добавил, что в результате практически отсутствуют резервные мощности как для поддержки Украины, так и быстрого пополнения истощенных запасов американских боеприпасов.С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На фоне российской специальной операции по защите ДНР и ЛНР Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221110/ukraina-1830559452.html
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россия
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в мире, владимир путин, джо байден, украина, россия, донбасс, министерство обороны сша, нато, ядерная война
В мире, Владимир Путин, Джо Байден, Украина, Россия, Донбасс, Министерство обороны США, НАТО, ядерная война
19:13 10.11.2022 (обновлено: 20:19 10.11.2022)
 
National Interest: США ждет расплата за поставки оружия Украине

NI: поставки оружия Украине привели к угрозе национальной безопасности США

© AP Photo / Taiwan Ministry of National DefenseЗапуск американской зенитной ракеты Standard во время учений ВС Тайваня
Запуск американской зенитной ракеты Standard во время учений ВС Тайваня - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Taiwan Ministry of National Defense
Запуск американской зенитной ракеты Standard во время учений ВС Тайваня . Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Из-за помощи Украине американской армии пришлось столкнуться с сокращением арсеналов, пишет National Interest.
"Усилия администрации Байдена по оказанию помощи Украине проливают свет на две серьезные проблемы национальной безопасности: недостаточные запасы боеприпасов в Министерстве обороны и трудности, с которыми сталкивается оборонно-промышленный комплекс из-за быстрого увеличения производства критически важных изделий", — говорится в публикации.
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При этом сокращение арсенала достигло критической точки из-за резкого роста спроса на снаряды и ракеты, подчеркнул автор.
"К сожалению, десятилетия недофинансирования привели к тому, что у оборонно-промышленного комплекса нет достаточного потенциала для наращивания производства", — добавил он.
По словам обозревателя, после окончания холодной войны Пентагон отказывался оплачивать любые избыточные производственные мощности для удовлетворения текущих потребностей. Он добавил, что в результате практически отсутствуют резервные мощности как для поддержки Украины, так и быстрого пополнения истощенных запасов американских боеприпасов.
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На фоне российской специальной операции по защите ДНР и ЛНР Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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