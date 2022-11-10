19:13 10.11.2022 (обновлено: 20:19 10.11.2022)
National Interest: США ждет расплата за поставки оружия Украине
NI: поставки оружия Украине привели к угрозе национальной безопасности США
© AP Photo / Taiwan Ministry of National DefenseЗапуск американской зенитной ракеты Standard во время учений ВС Тайваня
© AP Photo / Taiwan Ministry of National Defense
Запуск американской зенитной ракеты Standard во время учений ВС Тайваня . Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Из-за помощи Украине американской армии пришлось столкнуться с сокращением арсеналов, пишет National Interest.
"Усилия администрации Байдена по оказанию помощи Украине проливают свет на две серьезные проблемы национальной безопасности: недостаточные запасы боеприпасов в Министерстве обороны и трудности, с которыми сталкивается оборонно-промышленный комплекс из-за быстрого увеличения производства критически важных изделий", — говорится в публикации.
При этом сокращение арсенала достигло критической точки из-за резкого роста спроса на снаряды и ракеты, подчеркнул автор.
"К сожалению, десятилетия недофинансирования привели к тому, что у оборонно-промышленного комплекса нет достаточного потенциала для наращивания производства", — добавил он.
По словам обозревателя, после окончания холодной войны Пентагон отказывался оплачивать любые избыточные производственные мощности для удовлетворения текущих потребностей. Он добавил, что в результате практически отсутствуют резервные мощности как для поддержки Украины, так и быстрого пополнения истощенных запасов американских боеприпасов.
С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На фоне российской специальной операции по защите ДНР и ЛНР Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.