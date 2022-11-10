https://ria.ru/20221110/ukraina-1830559452.html

"Глупое решение": в США рассказали об ошибке Вашингтона на Украине

"Глупое решение": в США рассказали об ошибке Вашингтона на Украине - РИА Новости, 10.11.2022

"Глупое решение": в США рассказали об ошибке Вашингтона на Украине

США приходится в частном порядке убеждать Киев сесть за стол переговоров, продолжая при этом оказывать ему материальную поддержку, пишет Federalist. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T16:40

2022-11-10T16:40

2022-11-10T20:27

в мире

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. США приходится в частном порядке убеждать Киев сесть за стол переговоров, продолжая при этом оказывать ему материальную поддержку, пишет Federalist."Америка вынуждена тайно умолять Украину. Вашингтон попал в ловушку собственной грандиозной риторики и глупого решения дать Украине миллиарды долларов и современное оружие. Хвост теперь виляет собакой", — считает автор.По его словам, ни одному гегемону в истории не приходилось сталкиваться с подобной идеологической ловушкой."Каждый, у кого IQ больше, чем у медузы, знает, что Украина даже не существовала бы как независимое государство, если бы не американские политики, которые выдавали им деньги даже в условиях разрушительной инфляции", — добавил обозреватель.На сегодняшний день американские расходы на поддержку киевского режима составляют около 66,3 миллиарда долларов — крупнейший вклад иностранного правительства в этот конфликт, подчеркнул журналист. Он отметил, что под руководством Байдена Белый дом "бесхребетно" выделяет огромное количество денег и оружия, без которых боевые действия давно бы закончились.С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На фоне российской специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221110/ssha-1830398848.html

https://ria.ru/20221110/ukraina-1830420924.html

https://ria.ru/20221110/bayden-1830452534.html

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в мире, джо байден, владимир путин, украина, сша, киев, нато