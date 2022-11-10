16:40 10.11.2022 (обновлено: 20:27 10.11.2022)
"Глупое решение": в США рассказали об ошибке Вашингтона на Украине
Federalist: поставки американского оружия Украине обернулись ловушкой для США
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. США приходится в частном порядке убеждать Киев сесть за стол переговоров, продолжая при этом оказывать ему материальную поддержку, пишет Federalist.
По его словам, ни одному гегемону в истории не приходилось сталкиваться с подобной идеологической ловушкой.
"Каждый, у кого IQ больше, чем у медузы, знает, что Украина даже не существовала бы как независимое государство, если бы не американские политики, которые выдавали им деньги даже в условиях разрушительной инфляции", — добавил обозреватель.
На сегодняшний день американские расходы на поддержку киевского режима составляют около 66,3 миллиарда долларов — крупнейший вклад иностранного правительства в этот конфликт, подчеркнул журналист. Он отметил, что под руководством Байдена Белый дом "бесхребетно" выделяет огромное количество денег и оружия, без которых боевые действия давно бы закончились.
С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На фоне российской специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.