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"Глупое решение": в США рассказали об ошибке Вашингтона на Украине - РИА Новости, 10.11.2022
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"Глупое решение": в США рассказали об ошибке Вашингтона на Украине
"Глупое решение": в США рассказали об ошибке Вашингтона на Украине - РИА Новости, 10.11.2022
"Глупое решение": в США рассказали об ошибке Вашингтона на Украине
США приходится в частном порядке убеждать Киев сесть за стол переговоров, продолжая при этом оказывать ему материальную поддержку, пишет Federalist. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:40
2022-11-10T20:27
в мире
джо байден
владимир путин
украина
сша
киев
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. США приходится в частном порядке убеждать Киев сесть за стол переговоров, продолжая при этом оказывать ему материальную поддержку, пишет Federalist."Америка вынуждена тайно умолять Украину. Вашингтон попал в ловушку собственной грандиозной риторики и глупого решения дать Украине миллиарды долларов и современное оружие. Хвост теперь виляет собакой", — считает автор.По его словам, ни одному гегемону в истории не приходилось сталкиваться с подобной идеологической ловушкой."Каждый, у кого IQ больше, чем у медузы, знает, что Украина даже не существовала бы как независимое государство, если бы не американские политики, которые выдавали им деньги даже в условиях разрушительной инфляции", — добавил обозреватель.На сегодняшний день американские расходы на поддержку киевского режима составляют около 66,3 миллиарда долларов — крупнейший вклад иностранного правительства в этот конфликт, подчеркнул журналист. Он отметил, что под руководством Байдена Белый дом "бесхребетно" выделяет огромное количество денег и оружия, без которых боевые действия давно бы закончились.С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На фоне российской специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221110/ssha-1830398848.html
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в мире, джо байден, владимир путин, украина, сша, киев, нато
В мире, Джо Байден, Владимир Путин, Украина, США, Киев, НАТО
16:40 10.11.2022 (обновлено: 20:27 10.11.2022)
 
"Глупое решение": в США рассказали об ошибке Вашингтона на Украине

Federalist: поставки американского оружия Украине обернулись ловушкой для США

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. США приходится в частном порядке убеждать Киев сесть за стол переговоров, продолжая при этом оказывать ему материальную поддержку, пишет Federalist.
"Америка вынуждена тайно умолять Украину. Вашингтон попал в ловушку собственной грандиозной риторики и глупого решения дать Украине миллиарды долларов и современное оружие. Хвост теперь виляет собакой", — считает автор.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
08:23
Экс-сенатор США заявил о возможном сокращении помощи Киеву после выборов
По его словам, ни одному гегемону в истории не приходилось сталкиваться с подобной идеологической ловушкой.
"Каждый, у кого IQ больше, чем у медузы, знает, что Украина даже не существовала бы как независимое государство, если бы не американские политики, которые выдавали им деньги даже в условиях разрушительной инфляции", — добавил обозреватель.
На сегодняшний день американские расходы на поддержку киевского режима составляют около 66,3 миллиарда долларов — крупнейший вклад иностранного правительства в этот конфликт, подчеркнул журналист. Он отметил, что под руководством Байдена Белый дом "бесхребетно" выделяет огромное количество денег и оружия, без которых боевые действия давно бы закончились.
Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70 - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10:40
Италия прекратила поставки оружия Украине
С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На фоне российской специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
12:19Специальная военная операция на Украине
В США спрогнозировали действия Байдена на Украине
 
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