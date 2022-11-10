https://ria.ru/20221110/ukraina-1830530519.html
В Киеве не исключили падения ВВП в 2022 году более чем на 30 процентов
В Киеве не исключили падения ВВП в 2022 году более чем на 30 процентов - РИА Новости, 10.11.2022
В Киеве не исключили падения ВВП в 2022 году более чем на 30 процентов
Падение ВВП Украины по итогам 2022 года в результате систематических отключений электроснабжения может превысить 30%, в октябре спад в годовом выражении достиг... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:27
2022-11-10T15:27
2022-11-10T15:27
специальная военная операция на украине
экономика
украина
министерство экономики украины
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Падение ВВП Украины по итогам 2022 года в результате систематических отключений электроснабжения может превысить 30%, в октябре спад в годовом выражении достиг 39%, заявила министр экономики и первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко."По результатам девяти месяцев мы оцениваем падение ВВП на уровне около 30%. Однако в случае продолжения атак и, как следствие, отключений (электроэнергии - ред.) падение ВВП может быть больше", - сказала Свириденко во время брифинга с представителями американских СМИ. Ее слова приводятся на сайте министерства экономики Украины.В сообщении со ссылкой на министра указывается, что в результате атак по объектам критической инфраструктуры падение ВВП Украины составило в октябре 39% по сравнению с октябрем 2021 года, что хуже, чем показатели, которые были в августе-сентябре, когда падение ВВП оценивалось в 35%.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221105/oplata-1829303277.html
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, министерство экономики украины
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, Министерство экономики Украины
В Киеве не исключили падения ВВП в 2022 году более чем на 30 процентов
Вице-премьер Свириденко: падение ВВП Украины может превысить 30 процентов по итогам года
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Падение ВВП Украины по итогам 2022 года в результате систематических отключений электроснабжения может превысить 30%, в октябре спад в годовом выражении достиг 39%, заявила
министр экономики и первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко.
"По результатам девяти месяцев мы оцениваем падение ВВП на уровне около 30%. Однако в случае продолжения атак и, как следствие, отключений (электроэнергии - ред.) падение ВВП может быть больше", - сказала Свириденко во время брифинга с представителями американских СМИ. Ее слова приводятся на сайте министерства экономики Украины.
В сообщении со ссылкой на министра указывается, что в результате атак по объектам критической инфраструктуры падение ВВП Украины составило в октябре 39% по сравнению с октябрем 2021 года, что хуже, чем показатели, которые были в августе-сентябре, когда падение ВВП оценивалось в 35%.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.