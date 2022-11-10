https://ria.ru/20221110/ugrozy-1830557548.html

Вернувшийся из украинского плена рассказал об угрозах со стороны боевиков

Вернувшийся из украинского плена рассказал об угрозах со стороны боевиков - РИА Новости, 10.11.2022

Вернувшийся из украинского плена рассказал об угрозах со стороны боевиков

Освобожденный из плена боец Народной милиции ДНР сержант Артур Клинов рассказал РИА Новости, что перед тем, как вернуть его и его товарищей домой, украинские... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T16:34

2022-11-10T16:34

2022-11-10T17:27

донецкая народная республика

украина

запорожье

полтава

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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Освобожденный из плена боец Народной милиции ДНР сержант Артур Клинов рассказал РИА Новости, что перед тем, как вернуть его и его товарищей домой, украинские силовики стали оказывать на них психологическое давление и угрожать."Определенное психологическое давление оказывали", - сказал Клинов, отвечая на вопрос, что украинские силовики говорили перед отправкой. "Раньше на протяжении плена говорили: "Не дай Бог вы вернетесь", - добавил сержант.Он сказал, что при обмене пленных со всей Украины собирали в Запорожье, оттуда уже повезли к месту передачи."В Полтаве в тот день ко мне и к еще одному парню пришли подписать бумаги, что мы не против обмена… так нас пятерых перевели в отдельную камеру, зашли, забрали и повезли уже в Запорожье", - сказал военный.Третьего ноября Минобороны РФ сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках очередного обмена из плена возвратились 107 российских военнослужащих, в том числе бойцов подразделений Донецкой и Луганской Народных Республик.

https://ria.ru/20221110/plennye-1830409344.html

донецкая народная республика

украина

запорожье

полтава

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вернувшийся из плена россиянин о психологическом давлении ВСУ Вернувшийся из плена россиянин о психологическом давлении ВСУ 2022-11-10T16:34 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, украина, запорожье, полтава