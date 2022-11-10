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Вернувшийся из украинского плена рассказал об угрозах со стороны боевиков - РИА Новости, 10.11.2022
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Вернувшийся из украинского плена рассказал об угрозах со стороны боевиков
Вернувшийся из украинского плена рассказал об угрозах со стороны боевиков - РИА Новости, 10.11.2022
Вернувшийся из украинского плена рассказал об угрозах со стороны боевиков
Освобожденный из плена боец Народной милиции ДНР сержант Артур Клинов рассказал РИА Новости, что перед тем, как вернуть его и его товарищей домой, украинские... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:34
2022-11-10T17:27
донецкая народная республика
украина
запорожье
полтава
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Освобожденный из плена боец Народной милиции ДНР сержант Артур Клинов рассказал РИА Новости, что перед тем, как вернуть его и его товарищей домой, украинские силовики стали оказывать на них психологическое давление и угрожать."Определенное психологическое давление оказывали", - сказал Клинов, отвечая на вопрос, что украинские силовики говорили перед отправкой. "Раньше на протяжении плена говорили: "Не дай Бог вы вернетесь", - добавил сержант.Он сказал, что при обмене пленных со всей Украины собирали в Запорожье, оттуда уже повезли к месту передачи."В Полтаве в тот день ко мне и к еще одному парню пришли подписать бумаги, что мы не против обмена… так нас пятерых перевели в отдельную камеру, зашли, забрали и повезли уже в Запорожье", - сказал военный.Третьего ноября Минобороны РФ сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках очередного обмена из плена возвратились 107 российских военнослужащих, в том числе бойцов подразделений Донецкой и Луганской Народных Республик.
https://ria.ru/20221110/plennye-1830409344.html
донецкая народная республика
украина
запорожье
полтава
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Вернувшийся из плена россиянин о психологическом давлении ВСУ
Вернувшийся из плена россиянин о психологическом давлении ВСУ
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донецкая народная республика, украина, запорожье, полтава
Донецкая Народная Республика, Украина, Запорожье, Полтава
16:34 10.11.2022 (обновлено: 17:27 10.11.2022)
 
Вернувшийся из украинского плена рассказал об угрозах со стороны боевиков

Освобожденный из украинского плена боец ДНР рассказал о давлении со стороны боевиков

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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Освобожденный из плена боец Народной милиции ДНР сержант Артур Клинов рассказал РИА Новости, что перед тем, как вернуть его и его товарищей домой, украинские силовики стали оказывать на них психологическое давление и угрожать.
"Определенное психологическое давление оказывали", - сказал Клинов, отвечая на вопрос, что украинские силовики говорили перед отправкой. "Раньше на протяжении плена говорили: "Не дай Бог вы вернетесь", - добавил сержант.
Он сказал, что при обмене пленных со всей Украины собирали в Запорожье, оттуда уже повезли к месту передачи.
Полтаве в тот день ко мне и к еще одному парню пришли подписать бумаги, что мы не против обмена… так нас пятерых перевели в отдельную камеру, зашли, забрали и повезли уже в Запорожье", - сказал военный.
Третьего ноября Минобороны РФ сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках очередного обмена из плена возвратились 107 российских военнослужащих, в том числе бойцов подразделений Донецкой и Луганской Народных Республик.
Российские военные во время обмена пленными с Украиной - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
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Донецкая Народная РеспубликаУкраинаЗапорожьеПолтава
 
 
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