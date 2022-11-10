https://ria.ru/20221110/ucheniya-1830581805.html

Пентагон провел "провокационные" учения в Арктике

Пентагон провел "провокационные" учения в Арктике - РИА Новости, 10.11.2022

Пентагон провел "провокационные" учения в Арктике

Силы специальных операций США провели в Арктике учебный сброс ракеты большой дальности, назвав это "провокационными" действиями в адрес России, сообщает... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T17:44

2022-11-10T17:44

2022-11-10T19:08

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ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Силы специальных операций США провели в Арктике учебный сброс ракеты большой дальности, назвав это "провокационными" действиями в адрес России, сообщает ведомственное издание Пентагона Stars and Stripes."Это ставит эту штуку в зону досягаемости России. Мы намеренно пытаемся быть провокационными без того, чтобы эскалировать. Мы пытаемся сдержать российскую агрессию, экспансивное поведение, показывая расширенные возможности союзников", — цитирует издание подполковника европейского командования специальных операций Лоуренса Мельникова.Так он описал учения, на которых с бомбардировщика на парашюте сбросили ракету большой дальности: таким образом впервые в Европе продемонстрировали программу Rapid Dragon, в рамках которой планируется использовать стандартные процедуры сброса для запуска крылатых ракет "воздух — земля". Для этого использовали норвежский полигон за полярным кругом, говорится в сообщении. Дальность таких ракет — до 1,9 тысячи с небольшим километров. Идея учений состоит в том, чтобы проверить возможности использования группировки даже в случае атаки на скопления сил, например, базу НАТО Рамштайн, говорится в сообщении.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что многонациональная группировка НАТО вблизи границ страны с участием войск внерегиональных членов альянса с февраля выросла в 2,5 раза, превысив 30 тысяч человек, и может увеличиться еще. Также, по его словам, альянс переходит от сдерживания России путем передового базирования к созданию полномасштабной системы коллективной обороны по периметру страны.

https://ria.ru/20221011/zakharova-1823179748.html

https://ria.ru/20221101/stoltenberg-1828305038.html

россия

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в мире, сергей шойгу, россия, арктика, сша, министерство обороны сша, нато