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Пентагон провел "провокационные" учения в Арктике - РИА Новости, 10.11.2022
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Пентагон провел "провокационные" учения в Арктике
Пентагон провел "провокационные" учения в Арктике - РИА Новости, 10.11.2022
Пентагон провел "провокационные" учения в Арктике
Силы специальных операций США провели в Арктике учебный сброс ракеты большой дальности, назвав это "провокационными" действиями в адрес России, сообщает... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:44
2022-11-10T19:08
в мире
сергей шойгу
россия
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сша
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ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Силы специальных операций США провели в Арктике учебный сброс ракеты большой дальности, назвав это "провокационными" действиями в адрес России, сообщает ведомственное издание Пентагона Stars and Stripes."Это ставит эту штуку в зону досягаемости России. Мы намеренно пытаемся быть провокационными без того, чтобы эскалировать. Мы пытаемся сдержать российскую агрессию, экспансивное поведение, показывая расширенные возможности союзников", — цитирует издание подполковника европейского командования специальных операций Лоуренса Мельникова.Так он описал учения, на которых с бомбардировщика на парашюте сбросили ракету большой дальности: таким образом впервые в Европе продемонстрировали программу Rapid Dragon, в рамках которой планируется использовать стандартные процедуры сброса для запуска крылатых ракет "воздух — земля". Для этого использовали норвежский полигон за полярным кругом, говорится в сообщении. Дальность таких ракет — до 1,9 тысячи с небольшим километров. Идея учений состоит в том, чтобы проверить возможности использования группировки даже в случае атаки на скопления сил, например, базу НАТО Рамштайн, говорится в сообщении.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что многонациональная группировка НАТО вблизи границ страны с участием войск внерегиональных членов альянса с февраля выросла в 2,5 раза, превысив 30 тысяч человек, и может увеличиться еще. Также, по его словам, альянс переходит от сдерживания России путем передового базирования к созданию полномасштабной системы коллективной обороны по периметру страны.
https://ria.ru/20221011/zakharova-1823179748.html
https://ria.ru/20221101/stoltenberg-1828305038.html
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в мире, сергей шойгу, россия, арктика, сша, министерство обороны сша, нато
В мире, Сергей Шойгу, Россия, Арктика, США, Министерство обороны США, НАТО
17:44 10.11.2022 (обновлено: 19:08 10.11.2022)
 
Пентагон провел "провокационные" учения в Арктике

Stars and Stripes: Пентагон провел учебный сброс ракеты большой дальности в Арктике

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Brigette WaltermireУчебный сброс с самолета ВВС США ракеты класса "воздух — поверхность" во время учений на полигоне в Норвегии. 9 ноября 2022
Учебный сброс с самолета ВВС США ракеты класса воздух — поверхность во время учений на полигоне в Норвегии. 9 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Brigette Waltermire
Учебный сброс с самолета ВВС США ракеты класса "воздух — поверхность" во время учений на полигоне в Норвегии. 9 ноября 2022
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ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Силы специальных операций США провели в Арктике учебный сброс ракеты большой дальности, назвав это "провокационными" действиями в адрес России, сообщает ведомственное издание Пентагона Stars and Stripes.
"Это ставит эту штуку в зону досягаемости России. Мы намеренно пытаемся быть провокационными без того, чтобы эскалировать. Мы пытаемся сдержать российскую агрессию, экспансивное поведение, показывая расширенные возможности союзников", — цитирует издание подполковника европейского командования специальных операций Лоуренса Мельникова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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Стратегия США по Арктике отражает их милитаризацию, заявила Захарова
Так он описал учения, на которых с бомбардировщика на парашюте сбросили ракету большой дальности: таким образом впервые в Европе продемонстрировали программу Rapid Dragon, в рамках которой планируется использовать стандартные процедуры сброса для запуска крылатых ракет "воздух — земля". Для этого использовали норвежский полигон за полярным кругом, говорится в сообщении. Дальность таких ракет — до 1,9 тысячи с небольшим километров. Идея учений состоит в том, чтобы проверить возможности использования группировки даже в случае атаки на скопления сил, например, базу НАТО Рамштайн, говорится в сообщении.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что многонациональная группировка НАТО вблизи границ страны с участием войск внерегиональных членов альянса с февраля выросла в 2,5 раза, превысив 30 тысяч человек, и может увеличиться еще. Также, по его словам, альянс переходит от сдерживания России путем передового базирования к созданию полномасштабной системы коллективной обороны по периметру страны.
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В миреСергей ШойгуРоссияАрктикаСШАМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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