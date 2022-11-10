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В Эстонии пройдут крупнейшие в мире киберучения, заявил генсек НАТО - РИА Новости, 10.11.2022
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В Эстонии пройдут крупнейшие в мире киберучения, заявил генсек НАТО
В Эстонии пройдут крупнейшие в мире киберучения, заявил генсек НАТО - РИА Новости, 10.11.2022
В Эстонии пройдут крупнейшие в мире киберучения, заявил генсек НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в ноябре этого года в Эстонии пройдут крупнейшие в мире киберучения Cyber Coalition с участием более сорока стран НАТО РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:17
2022-11-10T14:17
в мире
йенс столтенберг
эстония
брюссель
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нато
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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в ноябре этого года в Эстонии пройдут крупнейшие в мире киберучения Cyber Coalition с участием более сорока стран НАТО и партнеров альянса."НАТО также проводит регулярные учения, включая ведущие учения Cyber Coalition в Эстонии, которые пройдут позднее в этом месяце. Это крупнейшие подобные учения во всем мире. Более сорока членов и партнеров НАТО будут тренироваться в противодействии различным видам кибератак", - сообщил он.Киберучения Cyber Coalition являются ежегодными учениями НАТО по отработке задач взаимодействия в противостоянии угрозам в киберпространстве. Они проводятся в Эстонии с 2008 года.На саммите НАТО в Мадриде в конце июня этого года союзники договорились укреплять позиции альянса в киберпространстве и выступили за применение норм международного права в этой области.Ранее НАТО признала киберсферу ключевой для коллективной безопасности, наряду с воздушной, наземной, морской и космической составляющими, и допустила возможность применения пятой статьи Устава в случае угрожающих безопасности альянса кибератак.
https://ria.ru/20221109/potentsial-1830375910.html
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в мире, йенс столтенберг, эстония, брюссель, мадрид, нато
В мире, Йенс Столтенберг, Эстония, Брюссель, Мадрид, НАТО
14:17 10.11.2022
 
В Эстонии пройдут крупнейшие в мире киберучения, заявил генсек НАТО

Генсек НАТО Столтенберг: в Эстонии в ноябре пройдут крупнейшие в мире киберучения

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в ноябре этого года в Эстонии пройдут крупнейшие в мире киберучения Cyber Coalition с участием более сорока стран НАТО и партнеров альянса.
"НАТО также проводит регулярные учения, включая ведущие учения Cyber Coalition в Эстонии, которые пройдут позднее в этом месяце. Это крупнейшие подобные учения во всем мире. Более сорока членов и партнеров НАТО будут тренироваться в противодействии различным видам кибератак", - сообщил он.
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На саммите НАТО в Мадриде в конце июня этого года союзники договорились укреплять позиции альянса в киберпространстве и выступили за применение норм международного права в этой области.
Ранее НАТО признала киберсферу ключевой для коллективной безопасности, наряду с воздушной, наземной, морской и космической составляющими, и допустила возможность применения пятой статьи Устава в случае угрожающих безопасности альянса кибератак.
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В миреЙенс СтолтенбергЭстонияБрюссельМадридНАТО
 
 
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