https://ria.ru/20221110/ubiystvo-1830543810.html

Экспертиза признала москвича, убившего людей в МФЦ, психически больным

Экспертиза признала москвича, убившего людей в МФЦ, психически больным - РИА Новости, 10.11.2022

Экспертиза признала москвича, убившего людей в МФЦ, психически больным

В Москве завершили расследование прошлогодней стрельбы в МФЦ, при которой два человека погибли, еще четверо пострадали: обвиняемый признан психически... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T15:56

2022-11-10T15:56

2022-11-10T15:56

происшествия

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Москве завершили расследование прошлогодней стрельбы в МФЦ, при которой два человека погибли, еще четверо пострадали: обвиняемый признан психически нездоровым, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Седьмого декабря прошлого года москвич Сергей Глазов застрелил администратора и охранника в МФЦ "Рязанский", а также ранил еще четырех посетителей, в том числе 10-летнюю девочку. Сам Глазов заявлял, что причиной конфликта стало нежелание надевать маску. Его адвокат Петр Колдов заявлял РИА Новости, что Глазов не первый десяток лет страдает серьезным психическим заболеванием."В ходе расследования проведена стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой мужчина признан нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемых деяний он не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими в силу психического расстройства", - сказала Иванова.Дело направлено в прокуратуру для утверждения постановления о применении принудительных мер медицинского характера. В дальнейшем материалы уйдут на рассмотрение в суд.

https://ria.ru/20211210/strelba-1763053578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в мфц на юго-востоке москвы