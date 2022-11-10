Эрдоган рассказал, от чего зависят отношения между Турцией и Арменией
Эрдоган рассказал, от чего зависит нормализация отношений между Турцией и Арменией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 10 ноя – РИА Новости. Отношения Турции и Армении будут положительными, если нормализуются отношения Еревана и Баку, пока позитивной картины нет, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что готов к встрече с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, но конкретики по дате пока нет.
"С армянской стороной наша последняя встреча была в Праге, мы им открыто сказали: если вы (Армения) направите в положительное русло отношения с Азербайджаном, то и отношения с Турцией пойдут в положительном направлении. Мы ждем от Еревана этого. Пока такой картины нет. Диаспоры во Франции и США оказывают давление, что отражается и на процессе. Все зависит от руководства Армении. Мы хотим не врагов, а друзей", - сказал Эрдоган журналистам в аэропорту Эсенбога в Анкаре перед вылетом в Самарканд.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве 14 января состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.