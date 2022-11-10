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В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 10.11.2022
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В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 10.11.2022
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Одесской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн карты минцифры... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T02:23
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владимир зеленский
украина
николаевская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн карты минцифры Украины.Кроме того, как сообщает минцифры, тревога была объявлена на подконтрольной Киеву части Запорожской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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владимир зеленский, украина, николаевская область, вооруженные силы рф
Владимир Зеленский, Украина, Николаевская область, Вооруженные силы РФ
02:23 10.11.2022 (обновлено: 03:08 10.11.2022)
 
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Одесской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях объявлена воздушная тревога

© Flickr / TerrettaКировоград
Кировоград - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Flickr / Terretta
Кировоград. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн карты минцифры Украины.
Кроме того, как сообщает минцифры, тревога была объявлена на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 14:06Специальная военная операция на Украине
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
 
Владимир ЗеленскийУкраинаНиколаевская областьВооруженные силы РФ
 
 
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