https://ria.ru/20221110/treschina-1830391444.html
СМИ: заявление Зеленского выявило раскол в НАТО
СМИ: заявление Зеленского выявило раскол в НАТО - РИА Новости, 10.11.2022
СМИ: заявление Зеленского выявило раскол в НАТО
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к диалогу с Москвой свидетельствует о трещине в НАТО, пишет журналист Барыш Достер в статье для... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T06:05
2022-11-10T06:05
2022-11-10T14:58
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к диалогу с Москвой свидетельствует о трещине в НАТО, пишет журналист Барыш Достер в статье для турецкого издания Cumhuriyet."Зеленский заявил, что открыт для переговоров с Путиным. Это событие дает представление о положении ВСУ и демонстрирует трещину в Атлантическом альянсе", — говорится в публикации.По мнению Достера, Вашингтон утратил былое влияние, а страны Евросоюза продолжают дистанцироваться друг от друга, самостоятельно спасаясь в условиях кризиса. В пример журналист привел готовность Берлина развивать отношения с Москвой и Китаем, несмотря на все возражения американской стороны."Каждый участник занят спасением собственной шкуры", — заключил автор.На этой неделе Зеленский заговорил о возможности переговоров с Россией, назвав несколько условий для этого, в том числе восстановление территориальной целостности Украины и возмещение убытков. По мнению аналитиков, это стало результатом давления Запада. Причем киевские власти законодательно закрепили невозможность проведения переговоров, и Зеленский не раз заявлял, что не будет их вести.В Москве на это заметили, что Россия остается открытой к переговорам и никаких предварительных условий для этого не выдвигает.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, нато, вооруженные силы украины, сша
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, США
06:05 10.11.2022 (обновлено: 14:58 10.11.2022)
СМИ: заявление Зеленского выявило раскол в НАТО
Cumhuriyet: готовность Зеленского к диалогу с Россией свидетельствует о расколе в НАТО