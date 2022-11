https://ria.ru/20221110/tegging-1830249725.html

Что на заборе написано: теггинг — вандализм или искусство?

Что на заборе написано: теггинг — вандализм или искусство?

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Неразборчивые надписи на домах и тротуарах воспринимаются как хулиганство, а их авторы — как варвары и правонарушители. Однако некоторые представители современного искусства считают это важным и даже полезным. Для чего уличные художники "портят стены" и только ли тщеславие стоит за стремлением везде оставить свой автограф — в материале РИА Новости.Наследник каллиграфии, пращур стрит-артаСреди ученых и людей искусства нет единого мнения, чем считать эти росчерки в общественных местах, то, что называют термином "теггинг" (tagging).Граффити-художник Миша Most считает, что тут нужен индивидуальный подход. "Теггинг породил граффити, граффити — стрит-арт, стрит-арт — мурализм, — перечисляет художник. — Без него не было бы того уличного искусства, которое мы знаем. Теггинг — основа граффити".Эксперт добавляет, что теггинг вышел из каллиграфии и может рассматриваться как ее подвид.Оставь имя любимое своеРайтеры (так называют на сленге уличных художников) обычно не хотят испортить здание или нанести городу урон. Тут действует несколько факторов. Прежде всего — психология.Кроме того, с помощью тегов представители уличного искусства общаются между собой. Поэтому, кстати, их работы так сложно понять.Точно так же панки исполняют музыку для таких же панков, а не для детей или пенсионеров в парке.Райтеры не только ставят свои отметки — они хотят увидеть чужие надписи. Складывается своеобразный диалог на расстоянии, где в качестве средства общения выступают не бумага или мессенджеры, а сам город.Также важна демонстрация художественных навыков. Это для непосвященных быстрые росчерки маркером выглядят проще, чем масштабные рисунки баллончиками. На самом деле — наоборот: теггинг — "чистое граффити", где райтер должен максимально показать себя.Тридцать разновидностей каждой буквыВ теггинге много стилей. Блогер Red Owl насчитал около тридцати. Simple Style и Soft, например, — самые понятные и читаемые. В основе Circle style — круг, и все буквы, по возможности, — его вариации. School напоминает советские афиши и плакаты, Arch style — это вытянутые длинные буквы или с наклоном вправо. Эффектный Letter style похож на арабскую вязь, Calligraffiti — традиционная каллиграфия, только не на бумаге, а на стене. Gothic style использует готические романские шрифты, а Wild Style отличается экспрессивностью и пышностью.Одни райтеры ценят ровные четкие линии, другие применяют сквизеры — специальные маркеры, гарантирующие подтеки краски. Dirty style — это нарочито небрежные надписи, и только опытный райтер способен понять, что тут не плохая работа новичка, а фишка профессионала. Многие художники комбинируют стили и пытаются найти или создать свой собственный, уникальный почерк.Теггингу свойственна мультикультурность — русские райтеры активно используют вязь и кириллицу, черные буквы сочетают с красными, как в древнерусских книгах. Но вместе с тем на улицах наших городов можно встретить образцы Brazil style — причудливые и тонкие буквы со стрелками — и угловатый Cuban style.Реставраторы и закон — противУ теггинга немало противников. Волонтеры, помогающие ремонтировать старинные дома, указывают: самовыражение райтеров обходится городу очень дорого.К теггингу она относится с иронией.По закону все уличные надписи и рисунки необходимо согласовывать с властями. За нанесенный ущерб — наказание. Тут все зависит от того, где нанесли тег.Если же в теге есть элементы, похожие на свастику, иные нацистские или экстремистские символы, призывы к нарушению закона или разжиганию ненависти и вражды, обозначения запрещенных в России организаций, автору такой работы грозит до трех лет лишения свободы, которые при очень счастливом стечении обстоятельств могут заменить на год условно.Быть на своем месте Искусствовед Ольга Чуворкина признает, что теги уместны не всякие и не везде.Миша Most отмечает, что сознательные уличные художники это понимают и придерживаются свода негласных правил.Нарушителей не жалуют и в самой тусовке. Но, увы, такие есть — по словам Натальи Тарнавской, восстановленные здания постоянно вандалят.И все же вероятность увидеть тег на особняке XVIII века гораздо меньше, чем на серой будке без окон и без дверей, добавляет Most. Часто обилие надписей и граффити — сигнал о том, что этому зданию требуется помощь волонтеров или внимание властей, оно заброшено и ветшает.Со стен на одеждуДля модных дизайнеров граффити — источник вдохновения.Причем речь о крупных коллаборациях — например, дизайнер Вирджил Абло разместил работы московского объединения A.D.E.D. на вещах коллекции 2018 года. Художник Покрас Лампас, известный масштабными работами в технике каллиграффити, создавал принты для Dries Van Noten, расписывал крышу Дворца итальянской цивилизации в Риме для Fendi, а потом запустил собственный бренд одежды.Производитель обуви Dr. Martens в 2020-м использовал в новых моделях работы художника Жана-Мишеля Баския, который начинал с уличного искусства, — его тег SAMO знал весь Нью-Йорк.Словом, теггинг двигает мир искусства и моды вперед — возможно, в этом и есть его истинная ценность.

