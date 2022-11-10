США запросили у России сведения о местонахождении Грайнер
Госдеп США запросил у России сведения о Грайнер и призвал к достойным условиям заключения
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкОлимпийская чемпионка по баскетболу из США, игрок БК УГМК Бриттни Грайнер
Олимпийская чемпионка по баскетболу из США, игрок БК УГМК Бриттни Грайнер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. США запросили у России информацию о местонахождении американской баскетболистки Бриттни Грайнер и дали понять, что рассчитывают на обеспечение ей достойных условий заключения, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.
Грайнер, которая приговорена к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, недавно этапировали из следственного изолятора в колонию для отбывания наказания.
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"Мы направили формальное обращение, в котором запросили дополнительную информацию о ее местонахождения и разъяснили свои ожидания относительно условий ее заключения, что они будут достаточными и настолько благоприятны, насколько это возможно", - сказал Прайс на брифинге.
Администрация США заявляет, что передала российским властям "серьезное" предложение об обмене заключенными, но согласия на него не получила. Сделка, по задумке Вашингтона, должна привести к возвращению на родину Грайнер и Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж.
Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Кремль, по данным СМИ, якобы затребовал еще одного соотечественника с тем, чтобы провести обмен по паритетной формуле "два на два".
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