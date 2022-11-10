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США запросили у России сведения о местонахождении Грайнер - РИА Новости, 10.11.2022
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США запросили у России сведения о местонахождении Грайнер
США запросили у России сведения о местонахождении Грайнер - РИА Новости, 10.11.2022
США запросили у России сведения о местонахождении Грайнер
США запросили у России информацию о местонахождении американской баскетболистки Бриттни Грайнер и дали понять, что рассчитывают на обеспечение ей достойных... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T23:40
2022-11-10T23:40
в мире
бриттни грайнер
нед прайс
пол уилан
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россия
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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. США запросили у России информацию о местонахождении американской баскетболистки Бриттни Грайнер и дали понять, что рассчитывают на обеспечение ей достойных условий заключения, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.Грайнер, которая приговорена к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, недавно этапировали из следственного изолятора в колонию для отбывания наказания."Мы направили формальное обращение, в котором запросили дополнительную информацию о ее местонахождения и разъяснили свои ожидания относительно условий ее заключения, что они будут достаточными и настолько благоприятны, насколько это возможно", - сказал Прайс на брифинге.Администрация США заявляет, что передала российским властям "серьезное" предложение об обмене заключенными, но согласия на него не получила. Сделка, по задумке Вашингтона, должна привести к возвращению на родину Грайнер и Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж.Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Кремль, по данным СМИ, якобы затребовал еще одного соотечественника с тем, чтобы провести обмен по паритетной формуле "два на два".
https://ria.ru/20221109/grayner-1830137726.html
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в мире, бриттни грайнер, нед прайс, пол уилан, сша, россия, вашингтон (штат)
В мире, Бриттни Грайнер, Нед Прайс, Пол Уилан, США, Россия, Вашингтон (штат)
23:40 10.11.2022
 
США запросили у России сведения о местонахождении Грайнер

Госдеп США запросил у России сведения о Грайнер и призвал к достойным условиям заключения

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкОлимпийская чемпионка по баскетболу из США, игрок БК УГМК Бриттни Грайнер
Олимпийская чемпионка по баскетболу из США, игрок БК УГМК Бриттни Грайнер - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Олимпийская чемпионка по баскетболу из США, игрок БК УГМК Бриттни Грайнер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. США запросили у России информацию о местонахождении американской баскетболистки Бриттни Грайнер и дали понять, что рассчитывают на обеспечение ей достойных условий заключения, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.
Грайнер, которая приговорена к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, недавно этапировали из следственного изолятора в колонию для отбывания наказания.
Олимпийская чемпионка по баскетболу из США, игрок БК УГМК Бриттни Грайнер в Химкинском суде - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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"Мы направили формальное обращение, в котором запросили дополнительную информацию о ее местонахождения и разъяснили свои ожидания относительно условий ее заключения, что они будут достаточными и настолько благоприятны, насколько это возможно", - сказал Прайс на брифинге.
Администрация США заявляет, что передала российским властям "серьезное" предложение об обмене заключенными, но согласия на него не получила. Сделка, по задумке Вашингтона, должна привести к возвращению на родину Грайнер и Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж.
Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Кремль, по данным СМИ, якобы затребовал еще одного соотечественника с тем, чтобы провести обмен по паритетной формуле "два на два".
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В миреБриттни ГрайнерНед ПрайсПол УиланСШАРоссияВашингтон (штат)
 
 
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