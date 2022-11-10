https://ria.ru/20221110/svedeniya-1830638944.html

США запросили у России сведения о местонахождении Грайнер

США запросили у России сведения о местонахождении Грайнер - РИА Новости, 10.11.2022

США запросили у России сведения о местонахождении Грайнер

США запросили у России информацию о местонахождении американской баскетболистки Бриттни Грайнер и дали понять, что рассчитывают на обеспечение ей достойных... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T23:40

2022-11-10T23:40

2022-11-10T23:40

в мире

бриттни грайнер

нед прайс

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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. США запросили у России информацию о местонахождении американской баскетболистки Бриттни Грайнер и дали понять, что рассчитывают на обеспечение ей достойных условий заключения, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.Грайнер, которая приговорена к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, недавно этапировали из следственного изолятора в колонию для отбывания наказания."Мы направили формальное обращение, в котором запросили дополнительную информацию о ее местонахождения и разъяснили свои ожидания относительно условий ее заключения, что они будут достаточными и настолько благоприятны, насколько это возможно", - сказал Прайс на брифинге.Администрация США заявляет, что передала российским властям "серьезное" предложение об обмене заключенными, но согласия на него не получила. Сделка, по задумке Вашингтона, должна привести к возвращению на родину Грайнер и Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж.Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Кремль, по данным СМИ, якобы затребовал еще одного соотечественника с тем, чтобы провести обмен по паритетной формуле "два на два".

https://ria.ru/20221109/grayner-1830137726.html

https://ria.ru/20221026/obmen-1826893101.html

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в мире, бриттни грайнер, нед прайс, пол уилан, сша, россия, вашингтон (штат)