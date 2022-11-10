Рейтинг@Mail.ru
Президент Абхазии пообещал открыть аэропорт Сухума в намеченные сроки - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221110/sukhum-1830550689.html
Президент Абхазии пообещал открыть аэропорт Сухума в намеченные сроки
Президент Абхазии пообещал открыть аэропорт Сухума в намеченные сроки - РИА Новости, 10.11.2022
Президент Абхазии пообещал открыть аэропорт Сухума в намеченные сроки
Сухумский аэропорт будет открыт в намеченные сроки, заявил в четверг президент Абхазии Аслан Бжания, выступая с отчетом о проделанной работе перед гражданами... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:17
2022-11-10T16:17
в мире
аслан бжания
абхазия
россия
сухум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/24081/87/240818738_0:0:3011:1695_1920x0_80_0_0_40d7106b357c046b3e507c52cb41838d.jpg
СУХУМ, 10 ноя – РИА Новости. Сухумский аэропорт будет открыт в намеченные сроки, заявил в четверг президент Абхазии Аслан Бжания, выступая с отчетом о проделанной работе перед гражданами страны.Со дня вступления Бжании в должность президента прошло два с половиной года. В августе 2022 года Бжания заявлял, что власти страны рассчитывают на поддержку руководства РФ в запуске международного авиасообщения с Сухумом к 2024 году."Сегодня мы вплотную занимаемся вопросом запуска нашего аэропорта, уже подписан контракт на проектирование, начаты подготовительные работы. Я думаю, что в намеченные сроки аэропорт будет открыт", - сказал президент.Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы и до 1993 года, когда был закрыт, мог принимать в высокий сезон до пяти тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. Ранее Бжания сообщал, что аэропорт планирует начать принимать первые рейсы к январю 2024 года.
https://ria.ru/20221025/abkhaziya-1826472868.html
абхазия
россия
сухум
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/24081/87/240818738_105:0:2772:2000_1920x0_80_0_0_56cdc1c5ff6267954c02047551702042.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аслан бжания, абхазия, россия, сухум
В мире, Аслан Бжания, Абхазия, Россия, Сухум
16:17 10.11.2022
 
Президент Абхазии пообещал открыть аэропорт Сухума в намеченные сроки

Президент Абхазии Бжания пообещал открыть аэропорт Сухума в намеченные сроки

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в медиабанкАэропорт Сухума
Аэропорт Сухума - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
Аэропорт Сухума. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 10 ноя – РИА Новости. Сухумский аэропорт будет открыт в намеченные сроки, заявил в четверг президент Абхазии Аслан Бжания, выступая с отчетом о проделанной работе перед гражданами страны.
Со дня вступления Бжании в должность президента прошло два с половиной года. В августе 2022 года Бжания заявлял, что власти страны рассчитывают на поддержку руководства РФ в запуске международного авиасообщения с Сухумом к 2024 году.
"Сегодня мы вплотную занимаемся вопросом запуска нашего аэропорта, уже подписан контракт на проектирование, начаты подготовительные работы. Я думаю, что в намеченные сроки аэропорт будет открыт", - сказал президент.
Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы и до 1993 года, когда был закрыт, мог принимать в высокий сезон до пяти тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. Ранее Бжания сообщал, что аэропорт планирует начать принимать первые рейсы к январю 2024 года.
Сухум - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 18:22Туризм
Эксперты рассказали, сколько стоят новогодние туры в Абхазию
 
В миреАслан БжанияАбхазияРоссияСухум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала