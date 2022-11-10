https://ria.ru/20221110/sukhum-1830550689.html

Президент Абхазии пообещал открыть аэропорт Сухума в намеченные сроки

Президент Абхазии пообещал открыть аэропорт Сухума в намеченные сроки - РИА Новости, 10.11.2022

Президент Абхазии пообещал открыть аэропорт Сухума в намеченные сроки

Сухумский аэропорт будет открыт в намеченные сроки, заявил в четверг президент Абхазии Аслан Бжания, выступая с отчетом о проделанной работе перед гражданами... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T16:17

2022-11-10T16:17

2022-11-10T16:17

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СУХУМ, 10 ноя – РИА Новости. Сухумский аэропорт будет открыт в намеченные сроки, заявил в четверг президент Абхазии Аслан Бжания, выступая с отчетом о проделанной работе перед гражданами страны.Со дня вступления Бжании в должность президента прошло два с половиной года. В августе 2022 года Бжания заявлял, что власти страны рассчитывают на поддержку руководства РФ в запуске международного авиасообщения с Сухумом к 2024 году."Сегодня мы вплотную занимаемся вопросом запуска нашего аэропорта, уже подписан контракт на проектирование, начаты подготовительные работы. Я думаю, что в намеченные сроки аэропорт будет открыт", - сказал президент.Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы и до 1993 года, когда был закрыт, мог принимать в высокий сезон до пяти тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. Ранее Бжания сообщал, что аэропорт планирует начать принимать первые рейсы к январю 2024 года.

https://ria.ru/20221025/abkhaziya-1826472868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, аслан бжания, абхазия, россия, сухум