https://ria.ru/20221110/stremousov-1830560399.html

Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за гибели Стремоусова

Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за гибели Стремоусова - РИА Новости, 10.11.2022

Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за гибели Стремоусова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, отметив, что он... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T16:43

2022-11-10T16:43

2022-11-10T16:44

религия

религия

кирилл стремоусов

херсонская область

симферополь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, отметив, что он снискал уважение тысяч людей.Стремоусов погиб в среду в ДТП, он будет похоронен в пятницу в Симферополе."Активная общественно-политическая деятельность, верность призванию, любовь к своему народу и глубокое переживание его исторических судеб заслужили почившему уважение тысяч людей. Несколько последних месяцев Кирилл Сергеевич самоотверженно трудился в тяжелейших условиях прифронтовой зоны, с честью и достоинством выполнял возложенные на него непростые обязанности", - сказал патриарх Кирилл, слова которого приводятся в сообщении на сайте РПЦ."Возношу молитвы ко милостивому Господу, дабы он упокоил душу новопреставленного раба божия Кирилла в селениях небесных и сотворил ему вечную память, а всех скорбящих о его кончине укрепил и утешил", - добавил предстоятель РПЦ.

https://ria.ru/20221109/stremousov-1830305700.html

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Ольга Фомченкова

религия, кирилл стремоусов, херсонская область , симферополь, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь