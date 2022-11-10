https://ria.ru/20221110/stremousov-1830560399.html
Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за гибели Стремоусова
Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за гибели Стремоусова - РИА Новости, 10.11.2022
Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за гибели Стремоусова
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, отметив, что он... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:43
2022-11-10T16:43
2022-11-10T16:44
религия
религия
кирилл стремоусов
херсонская область
симферополь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, отметив, что он снискал уважение тысяч людей.Стремоусов погиб в среду в ДТП, он будет похоронен в пятницу в Симферополе."Активная общественно-политическая деятельность, верность призванию, любовь к своему народу и глубокое переживание его исторических судеб заслужили почившему уважение тысяч людей. Несколько последних месяцев Кирилл Сергеевич самоотверженно трудился в тяжелейших условиях прифронтовой зоны, с честью и достоинством выполнял возложенные на него непростые обязанности", - сказал патриарх Кирилл, слова которого приводятся в сообщении на сайте РПЦ."Возношу молитвы ко милостивому Господу, дабы он упокоил душу новопреставленного раба божия Кирилла в селениях небесных и сотворил ему вечную память, а всех скорбящих о его кончине укрепил и утешил", - добавил предстоятель РПЦ.
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Фрагменты автомобиля, в котором погиб Кирилл Стремоусов
Фрагменты автомобиля, в котором погиб Кирилл Стремоусов
2022-11-10T16:43
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РИА Новости
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религия, кирилл стремоусов, херсонская область , симферополь, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Религия, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Симферополь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
16:43 10.11.2022 (обновлено: 16:44 10.11.2022)
Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за гибели Стремоусова
Патриарх Кирилл выразил соболезнования после гибели замглавы Херсонской ВГА Стремоусова