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В Курганской области задержали стрелявшего по автомобилям мужчину - РИА Новости, 10.11.2022
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В Курганской области задержали стрелявшего по автомобилям мужчину
В Курганской области задержали стрелявшего по автомобилям мужчину - РИА Новости, 10.11.2022
В Курганской области задержали стрелявшего по автомобилям мужчину
Ранее судимый житель Курганской области открыл стрельбу по автомобилям из карабина, после чего пытался скрыться, но был задержан в лесу, пострадавших нет,... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T10:49
2022-11-10T10:49
происшествия
курганская область
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Ранее судимый житель Курганской области открыл стрельбу по автомобилям из карабина, после чего пытался скрыться, но был задержан в лесу, пострадавших нет, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.По данным полиции, в четверг утром в дежурную часть полиции города Щучье поступила информация о стрельбе на одной из улиц."Обнаружив злоумышленника, пытавшегося скрыться в лесном массиве, полицейские организовали преследование… Злоумышленник был оттеснен от городских социальных объектов, заблокирован и задержан. У него изъят карабин и патроны", - говорится в сообщении.По имеющейся информации, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления молодой человек 2003 года рождения стрелял по машинам из оружия, которое незадолго до этого похитил из автомобиля местного жителя.В пресс-службе правительства региона РИА Новости пояснили, что рядом с местом стрельбы находится здание школы №1, занятия в учреждении были приостановлены, но сейчас уже возобновлены.На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, пострадавших нет, добавляется в сообщении УМВД.
https://ria.ru/20221110/fsb-1830407467.html
https://ria.ru/20221110/arest-1830395702.html
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происшествия, курганская область, россия
Происшествия, Курганская область, Россия
10:49 10.11.2022
 
В Курганской области задержали стрелявшего по автомобилям мужчину

В Курганской области задержали стрелявшего по автомобилям у школы ранее судимого мужчину

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Ранее судимый житель Курганской области открыл стрельбу по автомобилям из карабина, после чего пытался скрыться, но был задержан в лесу, пострадавших нет, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
По данным полиции, в четверг утром в дежурную часть полиции города Щучье поступила информация о стрельбе на одной из улиц.
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"Обнаружив злоумышленника, пытавшегося скрыться в лесном массиве, полицейские организовали преследование… Злоумышленник был оттеснен от городских социальных объектов, заблокирован и задержан. У него изъят карабин и патроны", - говорится в сообщении.
По имеющейся информации, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления молодой человек 2003 года рождения стрелял по машинам из оружия, которое незадолго до этого похитил из автомобиля местного жителя.
В пресс-службе правительства региона РИА Новости пояснили, что рядом с местом стрельбы находится здание школы №1, занятия в учреждении были приостановлены, но сейчас уже возобновлены.
На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, пострадавших нет, добавляется в сообщении УМВД.
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