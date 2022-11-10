https://ria.ru/20221110/strelba-1830423522.html

В Курганской области задержали стрелявшего по автомобилям мужчину

В Курганской области задержали стрелявшего по автомобилям мужчину - РИА Новости, 10.11.2022

В Курганской области задержали стрелявшего по автомобилям мужчину

Ранее судимый житель Курганской области открыл стрельбу по автомобилям из карабина, после чего пытался скрыться, но был задержан в лесу, пострадавших нет,... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T10:49

2022-11-10T10:49

2022-11-10T10:49

происшествия

курганская область

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Ранее судимый житель Курганской области открыл стрельбу по автомобилям из карабина, после чего пытался скрыться, но был задержан в лесу, пострадавших нет, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.По данным полиции, в четверг утром в дежурную часть полиции города Щучье поступила информация о стрельбе на одной из улиц."Обнаружив злоумышленника, пытавшегося скрыться в лесном массиве, полицейские организовали преследование… Злоумышленник был оттеснен от городских социальных объектов, заблокирован и задержан. У него изъят карабин и патроны", - говорится в сообщении.По имеющейся информации, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления молодой человек 2003 года рождения стрелял по машинам из оружия, которое незадолго до этого похитил из автомобиля местного жителя.В пресс-службе правительства региона РИА Новости пояснили, что рядом с местом стрельбы находится здание школы №1, занятия в учреждении были приостановлены, но сейчас уже возобновлены.На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, пострадавших нет, добавляется в сообщении УМВД.

https://ria.ru/20221110/fsb-1830407467.html

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курганская область

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происшествия, курганская область, россия