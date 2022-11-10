https://ria.ru/20221110/stakhanov-1830386807.html

Украинские войска обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 10.11.2022

Украинские войска обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS

Украинские войска в 01.34 выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Стаханов в ЛНР, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T02:32

2022-11-10T02:32

2022-11-10T02:32

специальная военная операция на украине

стаханов

луганская народная республика

сша

сцкк

bae systems

lockheed martin

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ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 01.34 выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Стаханов в ЛНР, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.34 по населенный пункт Стаханов с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221109/donbass-1830184699.html

стаханов

луганская народная республика

сша

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стаханов, луганская народная республика, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin