https://ria.ru/20221110/ssha-1830630275.html

NI: США продолжают терять своих партнеров из-за антироссийской политики

NI: США продолжают терять своих партнеров из-за антироссийской политики - РИА Новости, 10.11.2022

NI: США продолжают терять своих партнеров из-за антироссийской политики

США потерпели неудачу в попытке навязать партнерам свою позицию по украинскому кризису и антироссийским санкциям, пишет журнал National Interest. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T22:00

2022-11-10T22:00

2022-11-10T22:15

в мире

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. США потерпели неудачу в попытке навязать партнерам свою позицию по украинскому кризису и антироссийским санкциям, пишет журнал National Interest."Американские чиновники не лучшим образом отреагировали на настороженную позицию ключевых стран Азии, Африки и Латинской Америки по украинскому вопросу. Вместо этого Белый дом стал еще более настойчивым, злым и даже мстительным. Отношения с Китаем, Саудовской Аравией и Турцией демонстрируют бестактность США", — говорится в материале.Как отметил автор публикации, вместо того, чтобы "тонко обхаживать" таких важных игроков, как Китай, Саудовская Аравия и Турция, администрация Байдена настырно требовала выполнения условий Соединенных Штатов."Американские чиновники даже не захотели временно отодвинуть на второй план существующие разногласия с Пекином, Эр-Риядом и Анкарой, чтобы увеличить шансы добиться от них сотрудничества по российскому вопросу", — обратил внимание обозреватель.Он подчеркнул, что вина за ухудшение отношений с партнерами лежит на руководстве США, которое не удостоверилось заранее, поддержат ли региональные игроки призыв Вашингтона к рестрикциям и изоляции России.С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, но это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания прежде всего в самих Европе и США. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221110/ukraina-1830607555.html

https://ria.ru/20221110/ssha-1830589959.html

https://ria.ru/20221110/neft-1830595021.html

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в мире, цены на нефть, владимир путин, россия, сша, вашингтон (штат), китай