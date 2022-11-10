22:00 10.11.2022 (обновлено: 22:15 10.11.2022)
NI: США продолжают терять своих партнеров из-за антироссийской политики
NI: США не смогли навязать Китаю, Саудовской Аравии и Турции антироссийскую позицию
© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. США потерпели неудачу в попытке навязать партнерам свою позицию по украинскому кризису и антироссийским санкциям, пишет журнал National Interest.
"Американские чиновники не лучшим образом отреагировали на настороженную позицию ключевых стран Азии, Африки и Латинской Америки по украинскому вопросу. Вместо этого Белый дом стал еще более настойчивым, злым и даже мстительным. Отношения с Китаем, Саудовской Аравией и Турцией демонстрируют бестактность США", — говорится в материале.
Как отметил автор публикации, вместо того, чтобы "тонко обхаживать" таких важных игроков, как Китай, Саудовская Аравия и Турция, администрация Байдена настырно требовала выполнения условий Соединенных Штатов.
"Американские чиновники даже не захотели временно отодвинуть на второй план существующие разногласия с Пекином, Эр-Риядом и Анкарой, чтобы увеличить шансы добиться от них сотрудничества по российскому вопросу", — обратил внимание обозреватель.
Он подчеркнул, что вина за ухудшение отношений с партнерами лежит на руководстве США, которое не удостоверилось заранее, поддержат ли региональные игроки призыв Вашингтона к рестрикциям и изоляции России.
С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, но это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания прежде всего в самих Европе и США. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.