https://ria.ru/20221110/ssha-1830566233.html

В Китае указали на проблемы, которые несет в себе раскол в США

В Китае указали на проблемы, которые несет в себе раскол в США - РИА Новости, 10.11.2022

В Китае указали на проблемы, которые несет в себе раскол в США

Раскол американского общества и противостояние политических партий в стране негативно отражаются на остальном мире, пишет газета The Global Times. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T16:56

2022-11-10T16:56

2022-11-10T17:09

в мире

сша

вашингтон (штат)

китай

итоги промежуточных выборов в сша - 2022

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Раскол американского общества и противостояние политических партий в стране негативно отражаются на остальном мире, пишет газета The Global Times."Ситуацию можно сравнить с массовой дракой недалеко от вашего дома, когда брошенный кем-то камень может случайно попасть вам в голову. Высокая чувствительность, капризность и агрессивность — все это можно смело назвать симптомами демократии США. Когда американская система болеет, страдает весь мир, так как США — сверхдержава с глобальным влиянием", — говорится в публикации.Союзники Соединенных Штатов обеспокоены тем, что внутриполитические трансформации в Америке могут привести к изменению их внешней стратегии и государственной политики."Взгляды демократов и республиканцев на основные международные проблемы, такие как российско-украинский конфликт и изменение климата, различаются", — отмечается в тексте.При этом страны-соперники США не питают иллюзий по поводу внешнеполитического курса Вашингтона даже при условии смены правящей элиты."Они морально готовы к тому, что могут стать для Соединенных Штатов грушей для битья", — говорится в заключении.В США прошли промежуточные выборы в конгресс. По прогнозам экспертов, Республиканская партия, которая выступает за сокращение помощи Украине одержит победу в борьбе за места в палате представителей.

https://ria.ru/20221110/ukraina-1830559452.html

https://ria.ru/20221110/ukraina-1830399550.html

https://ria.ru/20221110/podderzhka-1830385543.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, сша, вашингтон (штат), китай, итоги промежуточных выборов в сша - 2022