В Китае указали на проблемы, которые несет в себе раскол в США

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Раскол американского общества и противостояние политических партий в стране негативно отражаются на остальном мире, пишет газета The Global Times. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:56
2022-11-10T16:56
2022-11-10T17:09
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сша
вашингтон (штат)
китай
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Раскол американского общества и противостояние политических партий в стране негативно отражаются на остальном мире, пишет газета The Global Times."Ситуацию можно сравнить с массовой дракой недалеко от вашего дома, когда брошенный кем-то камень может случайно попасть вам в голову. Высокая чувствительность, капризность и агрессивность — все это можно смело назвать симптомами демократии США. Когда американская система болеет, страдает весь мир, так как США — сверхдержава с глобальным влиянием", — говорится в публикации.Союзники Соединенных Штатов обеспокоены тем, что внутриполитические трансформации в Америке могут привести к изменению их внешней стратегии и государственной политики."Взгляды демократов и республиканцев на основные международные проблемы, такие как российско-украинский конфликт и изменение климата, различаются", — отмечается в тексте.При этом страны-соперники США не питают иллюзий по поводу внешнеполитического курса Вашингтона даже при условии смены правящей элиты."Они морально готовы к тому, что могут стать для Соединенных Штатов грушей для битья", — говорится в заключении.В США прошли промежуточные выборы в конгресс. По прогнозам экспертов, Республиканская партия, которая выступает за сокращение помощи Украине одержит победу в борьбе за места в палате представителей.
https://ria.ru/20221110/ukraina-1830559452.html
https://ria.ru/20221110/ukraina-1830399550.html
https://ria.ru/20221110/podderzhka-1830385543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), китай, итоги промежуточных выборов в сша - 2022
В мире, США, Вашингтон (штат), Китай, Итоги промежуточных выборов в США - 2022
16:56 10.11.2022 (обновлено: 17:09 10.11.2022)
В Китае указали на проблемы, которые несет в себе раскол в США
Global Times: противостояние политических партий в США принесет проблемы всему миру