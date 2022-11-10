https://ria.ru/20221110/sotrudnichestvo-1830614162.html
СБУ с марта обвинила более 700 человек в сотрудничестве с Россией
СБУ с марта обвинила более 700 человек в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 10.11.2022
СБУ с марта обвинила более 700 человек в сотрудничестве с Россией
Служба безопасности Украины (СБУ) с марта объявила о подозрении в сотрудничестве Российской Федерацией более чем семистам гражданам, сообщили в четверг в... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T19:51
2022-11-10T19:51
2022-11-10T19:51
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
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донбасс
служба безопасности украины
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) с марта объявила о подозрении в сотрудничестве Российской Федерацией более чем семистам гражданам, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства."С начала полномасштабной агрессии РФ СБУ разоблачила более 700 таких лиц. И это именно по статье 111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность, которой до марта этого года вообще не существовало. То есть, в отличие от государственных изменников, здесь мы говорим о коллаборантах в чистом виде", - приводит СБУ слова представителя ведомства Артема Дехтяренко в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Донбасс, Служба безопасности Украины
СБУ с марта обвинила более 700 человек в сотрудничестве с Россией
СБ Украины с марта обвинила более 700 человек в сотрудничестве с Россией