Рейтинг@Mail.ru
СБУ с марта обвинила более 700 человек в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/sotrudnichestvo-1830614162.html
СБУ с марта обвинила более 700 человек в сотрудничестве с Россией
СБУ с марта обвинила более 700 человек в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 10.11.2022
СБУ с марта обвинила более 700 человек в сотрудничестве с Россией
Служба безопасности Украины (СБУ) с марта объявила о подозрении в сотрудничестве Российской Федерацией более чем семистам гражданам, сообщили в четверг в... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T19:51
2022-11-10T19:51
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/83/1552168379_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bd77bec1f9c3885a608d6581a04b60d1.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) с марта объявила о подозрении в сотрудничестве Российской Федерацией более чем семистам гражданам, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства."С начала полномасштабной агрессии РФ СБУ разоблачила более 700 таких лиц. И это именно по статье 111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность, которой до марта этого года вообще не существовало. То есть, в отличие от государственных изменников, здесь мы говорим о коллаборантах в чистом виде", - приводит СБУ слова представителя ведомства Артема Дехтяренко в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/83/1552168379_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_68ccf9ec66a577819a6073b5e2371d74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Донбасс, Служба безопасности Украины
19:51 10.11.2022
 
СБУ с марта обвинила более 700 человек в сотрудничестве с Россией

СБ Украины с марта обвинила более 700 человек в сотрудничестве с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) с марта объявила о подозрении в сотрудничестве Российской Федерацией более чем семистам гражданам, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.
"С начала полномасштабной агрессии РФ СБУ разоблачила более 700 таких лиц. И это именно по статье 111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность, которой до марта этого года вообще не существовало. То есть, в отличие от государственных изменников, здесь мы говорим о коллаборантах в чистом виде", - приводит СБУ слова представителя ведомства Артема Дехтяренко в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала