https://ria.ru/20221110/sotrudnichestvo-1830601625.html
Калужская область будет расширять сотрудничество с Ираном
Калужская область будет расширять сотрудничество с Ираном - РИА Новости, 10.11.2022
Калужская область будет расширять сотрудничество с Ираном
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что с оптимизмом смотрит на расширение двустороннего сотрудничества региона с Ираном и будет способствовать РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T18:46
2022-11-10T18:46
2022-11-10T18:46
калужская область
владислав шапша
казем джалали
иран
калужская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119440/66/1194406631_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_669985c62303e2f828ac113a09e4d8eb.jpg
КАЛУГА, 10 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что с оптимизмом смотрит на расширение двустороннего сотрудничества региона с Ираном и будет способствовать развитию партнерства, сообщило областное правительство.Сообщается, что в Калужской области с двухдневным рабочим визитом находится делегация из Ирана во главе с чрезвычайным и полномочным послом Ирана в России Каземом Джалали.Открывая встречу, губернатор Владислав Шапша отметил, что отношения России и Ирана выходят на новый уровень, и Калужская область намерена подкреплять политическое взаимодействие расширением торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества."Мы уделяем большое значение установлению прямых отношений между регионами. Готовы укреплять их побратимскими связями. Будем признательны вам, господин посол, если вы окажете нам содействие в этом вопросе. Я с оптимизмом смотрю на расширение двустороннего сотрудничества и взаимодействия и буду всемерно способствовать тому, чтобы наши отношения наполнялись практическими делами", - подчеркнул Владислав Шапша.Казем Джалали отметил, что в процессе сотрудничества Ирана и России Калужская область является очень важным регионом."Мне представляется, что в регионе есть много возможностей для развития наших двусторонних связей. Мы находимся в "золотом" периоде развития взаимодействия. Двусторонние связи необходимо расширять. Отрадно, что лидеры и официальные лица наших государств прикладывают все усилия для усовершенствования тех инфраструктур, которые есть на пути нашего взаимодействия", - подчеркнул посол.По данным правительства региона, в ходе встречи принято решение о создании рабочей группы, в состав которой войдут представители Калужской области и Ирана: группа будет заниматься координацией работы по расширению двустороннего сотрудничества.
https://ria.ru/20221109/zanyatost-1830350306.html
иран
калужская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119440/66/1194406631_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb33d043a2d9f9d982420364672de4a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав шапша, казем джалали, иран, калужская область, россия
Калужская область, Владислав Шапша, Казем Джалали, Иран, Калужская область, Россия
Калужская область будет расширять сотрудничество с Ираном
Калужская область будет расширять сотрудничество с Ираном
КАЛУГА, 10 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что с оптимизмом смотрит на расширение двустороннего сотрудничества региона с Ираном и будет способствовать развитию партнерства, сообщило областное правительство.
Сообщается, что в Калужской области с двухдневным рабочим визитом находится делегация из Ирана во главе с чрезвычайным и полномочным послом Ирана в России Каземом Джалали
.
Открывая встречу, губернатор Владислав Шапша отметил, что отношения России и Ирана выходят на новый уровень, и Калужская область намерена подкреплять политическое взаимодействие расширением торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества.
"Мы уделяем большое значение установлению прямых отношений между регионами. Готовы укреплять их побратимскими связями. Будем признательны вам, господин посол, если вы окажете нам содействие в этом вопросе. Я с оптимизмом смотрю на расширение двустороннего сотрудничества и взаимодействия и буду всемерно способствовать тому, чтобы наши отношения наполнялись практическими делами", - подчеркнул Владислав Шапша.
Казем Джалали отметил, что в процессе сотрудничества Ирана и России Калужская область является очень важным регионом.
"Мне представляется, что в регионе есть много возможностей для развития наших двусторонних связей. Мы находимся в "золотом" периоде развития взаимодействия. Двусторонние связи необходимо расширять. Отрадно, что лидеры и официальные лица наших государств прикладывают все усилия для усовершенствования тех инфраструктур, которые есть на пути нашего взаимодействия", - подчеркнул посол.
По данным правительства региона, в ходе встречи принято решение о создании рабочей группы, в состав которой войдут представители Калужской области и Ирана: группа будет заниматься координацией работы по расширению двустороннего сотрудничества.