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Калужская область будет расширять сотрудничество с Ираном

Калужская область будет расширять сотрудничество с Ираном - РИА Новости, 10.11.2022

Калужская область будет расширять сотрудничество с Ираном

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что с оптимизмом смотрит на расширение двустороннего сотрудничества региона с Ираном и будет способствовать РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T18:46

2022-11-10T18:46

2022-11-10T18:46

калужская область

владислав шапша

казем джалали

иран

калужская область

россия

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КАЛУГА, 10 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что с оптимизмом смотрит на расширение двустороннего сотрудничества региона с Ираном и будет способствовать развитию партнерства, сообщило областное правительство.Сообщается, что в Калужской области с двухдневным рабочим визитом находится делегация из Ирана во главе с чрезвычайным и полномочным послом Ирана в России Каземом Джалали.Открывая встречу, губернатор Владислав Шапша отметил, что отношения России и Ирана выходят на новый уровень, и Калужская область намерена подкреплять политическое взаимодействие расширением торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества."Мы уделяем большое значение установлению прямых отношений между регионами. Готовы укреплять их побратимскими связями. Будем признательны вам, господин посол, если вы окажете нам содействие в этом вопросе. Я с оптимизмом смотрю на расширение двустороннего сотрудничества и взаимодействия и буду всемерно способствовать тому, чтобы наши отношения наполнялись практическими делами", - подчеркнул Владислав Шапша.Казем Джалали отметил, что в процессе сотрудничества Ирана и России Калужская область является очень важным регионом."Мне представляется, что в регионе есть много возможностей для развития наших двусторонних связей. Мы находимся в "золотом" периоде развития взаимодействия. Двусторонние связи необходимо расширять. Отрадно, что лидеры и официальные лица наших государств прикладывают все усилия для усовершенствования тех инфраструктур, которые есть на пути нашего взаимодействия", - подчеркнул посол.По данным правительства региона, в ходе встречи принято решение о создании рабочей группы, в состав которой войдут представители Калужской области и Ирана: группа будет заниматься координацией работы по расширению двустороннего сотрудничества.

https://ria.ru/20221109/zanyatost-1830350306.html

иран

калужская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владислав шапша, казем джалали, иран, калужская область, россия