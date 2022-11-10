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Киберэксперт перечислил скрытые функции, которые таит в себе смартфон - РИА Новости, 10.11.2022
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Киберэксперт перечислил скрытые функции, которые таит в себе смартфон
Киберэксперт перечислил скрытые функции, которые таит в себе смартфон - РИА Новости, 10.11.2022
Киберэксперт перечислил скрытые функции, которые таит в себе смартфон
Пользователям стоит изучить предустановленный в смартфоне функционал – возможно, он таит ряд моментов, о которых вы и не подозревали, заявил в беседе с... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T02:17
2022-11-10T02:17
технологии
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Пользователям стоит изучить предустановленный в смартфоне функционал – возможно, он таит ряд моментов, о которых вы и не подозревали, заявил в беседе с агентством "Прайм" генеральный директор INPRO.digital Виталий Арбузов.По словам эксперта, гаджет призван оптимизировать время пользователя. Так, на смартфонах предусмотрена возможность вынести контакты на рабочий стол, ускорить пользование устройством или транскрибировать голос в текст.Арбузов добавил, что пользователи могут включить гостевой режим, создав таким образом "телефон внутри телефона". Эта функция позволит отдавать устройство в чужие руки.
https://ria.ru/20221106/smartfon-1829415352.html
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технологии
Технологии
02:17 10.11.2022
 
Киберэксперт перечислил скрытые функции, которые таит в себе смартфон

Киберэксперт Арбузов сообщил о наличии скрытых функций в смартфоне и призвал изучить их

© AP Photo / Marcio Jose SanchezСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Пользователям стоит изучить предустановленный в смартфоне функционал – возможно, он таит ряд моментов, о которых вы и не подозревали, заявил в беседе с агентством "Прайм" генеральный директор INPRO.digital Виталий Арбузов.
По словам эксперта, гаджет призван оптимизировать время пользователя. Так, на смартфонах предусмотрена возможность вынести контакты на рабочий стол, ускорить пользование устройством или транскрибировать голос в текст.
Смартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
6 ноября, 02:16
Эксперт дал советы по продаже старого смартфона
Арбузов добавил, что пользователи могут включить гостевой режим, создав таким образом "телефон внутри телефона". Эта функция позволит отдавать устройство в чужие руки.
 
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