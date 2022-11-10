https://ria.ru/20221110/smartfon-1830384779.html

Киберэксперт перечислил скрытые функции, которые таит в себе смартфон

Киберэксперт перечислил скрытые функции, которые таит в себе смартфон - РИА Новости, 10.11.2022

Киберэксперт перечислил скрытые функции, которые таит в себе смартфон

Пользователям стоит изучить предустановленный в смартфоне функционал – возможно, он таит ряд моментов, о которых вы и не подозревали, заявил в беседе с... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T02:17

2022-11-10T02:17

2022-11-10T02:17

технологии

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Пользователям стоит изучить предустановленный в смартфоне функционал – возможно, он таит ряд моментов, о которых вы и не подозревали, заявил в беседе с агентством "Прайм" генеральный директор INPRO.digital Виталий Арбузов.По словам эксперта, гаджет призван оптимизировать время пользователя. Так, на смартфонах предусмотрена возможность вынести контакты на рабочий стол, ускорить пользование устройством или транскрибировать голос в текст.Арбузов добавил, что пользователи могут включить гостевой режим, создав таким образом "телефон внутри телефона". Эта функция позволит отдавать устройство в чужие руки.

https://ria.ru/20221106/smartfon-1829415352.html

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии