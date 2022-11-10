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Филолог назвал слово года в России - РИА Новости, 10.11.2022
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Филолог назвал слово года в России
Филолог назвал слово года в России - РИА Новости, 10.11.2022
Филолог назвал слово года в России
Словом года в России, скорее всего, станет "спецоперация", но у него есть конкуренты, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik филолог, сотрудник... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T02:12
2022-11-10T02:12
анатолий баранов
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Словом года в России, скорее всего, станет "спецоперация", но у него есть конкуренты, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik филолог, сотрудник Института русского языка РАН Анатолий Баранов.Выбирая слово года, научные организации той или иной страны ориентируются, в частности, на важность понятий, выражаемых лексическими единицами, отметил заведующий отделом экспериментальной лексикографии Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН Анатолий Баранов. По этому критерию слово 2022 года в России определить достаточно легко, считает он."Спецоперация" может стать словом года и по другому критерию – по частоте употребления в СМИ и соцсетях, продолжил филолог."Я думаю, что и по частоте употребления "спецоперация" лидирует, и по широте употребления, но это подсчитают потом (ближе к концу года, – ред.)", – сказал Баранов.По словам филолога, только два существительных могут составить конкуренцию "спецоперации" в этом году."Поспорить за первое место со "спецоперацией" могут разве что "мобилизация" и "прилет"", – уверен Баранов.Особенности употребления слова "прилет" изменились в этом году, добавил филолог."Раньше слово "прилет" требовало пояснения, что и куда прилетело, а сейчас оно используется без каких-либо расширителей, поскольку понятно, о чем идет речь", – поделился наблюдением Анатолий Баранов в интервью радио Sputnik.
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анатолий баранов, россия, общество
Анатолий Баранов, Россия, Общество
02:12 10.11.2022
 
Филолог назвал слово года в России

Филолог Баранов назвал самым вероятным словом года в России "спецоперацию"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкТанк Т-72 в зоне спецоперации
Танк Т-72 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Танк Т-72 в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Словом года в России, скорее всего, станет "спецоперация", но у него есть конкуренты, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik филолог, сотрудник Института русского языка РАН Анатолий Баранов.
Выбирая слово года, научные организации той или иной страны ориентируются, в частности, на важность понятий, выражаемых лексическими единицами, отметил заведующий отделом экспериментальной лексикографии Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН Анатолий Баранов. По этому критерию слово 2022 года в России определить достаточно легко, считает он.
"Словом года в России, очевидно, станет "специальная военная операция", правда, это не одно слово, а несколько. Если говорить об одном, то это будет "спецоперация", или СВО. Все-таки это самое главное событие, которое произошло в 2022 году", – пояснил Баранов.
"Спецоперация" может стать словом года и по другому критерию – по частоте употребления в СМИ и соцсетях, продолжил филолог.
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"Я думаю, что и по частоте употребления "спецоперация" лидирует, и по широте употребления, но это подсчитают потом (ближе к концу года, – ред.)", – сказал Баранов.
По словам филолога, только два существительных могут составить конкуренцию "спецоперации" в этом году.
"Поспорить за первое место со "спецоперацией" могут разве что "мобилизация" и "прилет"", – уверен Баранов.
Особенности употребления слова "прилет" изменились в этом году, добавил филолог.
"Раньше слово "прилет" требовало пояснения, что и куда прилетело, а сейчас оно используется без каких-либо расширителей, поскольку понятно, о чем идет речь", – поделился наблюдением Анатолий Баранов в интервью радио Sputnik.
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