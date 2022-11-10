https://ria.ru/20221110/slovo-1830386282.html

Филолог назвал слово года в России

Филолог назвал слово года в России - РИА Новости, 10.11.2022

Филолог назвал слово года в России

Словом года в России, скорее всего, станет "спецоперация", но у него есть конкуренты, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik филолог, сотрудник... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T02:12

2022-11-10T02:12

2022-11-10T02:12

анатолий баранов

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829884243_0:198:3072:1926_1920x0_80_0_0_8fe1e8b0055620def8ed7eb93a3f780c.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Словом года в России, скорее всего, станет "спецоперация", но у него есть конкуренты, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik филолог, сотрудник Института русского языка РАН Анатолий Баранов.Выбирая слово года, научные организации той или иной страны ориентируются, в частности, на важность понятий, выражаемых лексическими единицами, отметил заведующий отделом экспериментальной лексикографии Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН Анатолий Баранов. По этому критерию слово 2022 года в России определить достаточно легко, считает он."Спецоперация" может стать словом года и по другому критерию – по частоте употребления в СМИ и соцсетях, продолжил филолог."Я думаю, что и по частоте употребления "спецоперация" лидирует, и по широте употребления, но это подсчитают потом (ближе к концу года, – ред.)", – сказал Баранов.По словам филолога, только два существительных могут составить конкуренцию "спецоперации" в этом году."Поспорить за первое место со "спецоперацией" могут разве что "мобилизация" и "прилет"", – уверен Баранов.Особенности употребления слова "прилет" изменились в этом году, добавил филолог."Раньше слово "прилет" требовало пояснения, что и куда прилетело, а сейчас оно используется без каких-либо расширителей, поскольку понятно, о чем идет речь", – поделился наблюдением Анатолий Баранов в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20221101/slovo-1828417639.html

https://ria.ru/20211226/pentagon-1765552414.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

анатолий баранов, россия, общество