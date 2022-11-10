https://ria.ru/20221110/sledovatel-1830461619.html

Астраханский следователь победил во Всероссийском конкурсе профмастерства

Астраханский следователь победил во Всероссийском конкурсе профмастерства - РИА Новости, 10.11.2022

Астраханский следователь победил во Всероссийском конкурсе профмастерства

Следователь из Астраханской области Баграт Бекназарян занял первое место на Всероссийском конкурсе профмастерства, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T12:38

2022-11-10T12:38

2022-11-10T12:38

игорь бабушкин

астраханская область

россия

кировский район

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноя - РИА Новости. Следователь из Астраханской области Баграт Бекназарян занял первое место на Всероссийском конкурсе профмастерства, сообщает администрация губернатора региона.С победой следователя следственного управления СК России по Астраханской области поздравил губернатор региона Игорь Бабушкин. "Я рад, что лучший молодой следователь России трудится именно на нашей астраханской земле. Вы за короткое время достигли достойных результатов в своей работе. Но это также и показатель отличной деятельности всего управления", - приводятся в сообщении его слова.Бекназарян занял первое место в конкурсе профессионального мастерства для молодых следователей со стажем работы не более трех лет "Призвание - следователь". Конкурс ежегодно проводится в два этапа. Первый этап проходит в территориальных следственных органах, второй - в центральном аппарате Следственного комитета РФ. Участникам необходимо было выполнить задания, демонстрирующие их теоретическую, практическую и физическую подготовку. Из 68 следователей, вышедших во второй этап, жюри присудило победу Бекназаряну.В 2020 году Бекназарян с отличием окончил Астраханский филиал Саратовской государственной юридической академии. С третьего курса начал выполнять обязанности общественного помощника следователя. После окончания вуза он был принят в следственный отдел по Кировскому району Астрахани, где работает и в настоящее время. За два года он расследовал более 60 уголовных дел, основная масса которых тяжкие и особо тяжкие.Как сообщил присутствовавший на встрече руководитель следственного управления Следственного комитета по Астраханской области Ибрагим Могушков, накануне Дня народного единства Бекназарян получил ведомственную награду "Отличник следственных органов".

https://ria.ru/20221108/prizyv-1830010982.html

https://ria.ru/20221102/malki-1828768237.html

астраханская область

россия

кировский район

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игорь бабушкин, астраханская область, россия, кировский район, следственный комитет россии (ск рф)