https://ria.ru/20221110/servisy-1830514483.html

Клиенты Новикомбанка все чаще выбирают цифровые сервисы

Клиенты Новикомбанка все чаще выбирают цифровые сервисы - РИА Новости, 10.11.2022

Клиенты Новикомбанка все чаще выбирают цифровые сервисы

Общее количество клиентов Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, подключившихся к каналам дистанционного банковского обслуживания (ДБО), по итогам... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T14:52

2022-11-10T14:52

2022-11-10T14:52

новикомбанк

технологии

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Общее количество клиентов Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, подключившихся к каналам дистанционного банковского обслуживания (ДБО), по итогам девяти месяцев текущего года возросло на 22,3%, сообщает пресс-служба банка.Наибольшей популярностью среди дистанционных сервисов у клиентов Новикомбанка пользуются переводы и платежи. За отчетный период количество операций, совершенных через мобильное приложение и интернет-банк, выросло на 159% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года."Новикомбанк внимательно отслеживает текущие тренды цифровизации и стремится внедрять в работу самые лучшие практики. Это расширяет активную аудиторию пользователей приложений, повышает уровень лояльности клиентов к банку и, как следствие, увеличивает число новых продуктов и объёмы транзакций в системе ДБО", – сказал директор Департамента цифрового бизнеса и программ лояльности банка Евгений Гладилин.

https://ria.ru/20220922/novikombank-1818756634.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новикомбанк, технологии, новости компаний - экономика