https://ria.ru/20221110/servisy-1830514483.html
Клиенты Новикомбанка все чаще выбирают цифровые сервисы
Клиенты Новикомбанка все чаще выбирают цифровые сервисы - РИА Новости, 10.11.2022
Клиенты Новикомбанка все чаще выбирают цифровые сервисы
Общее количество клиентов Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, подключившихся к каналам дистанционного банковского обслуживания (ДБО), по итогам... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:52
2022-11-10T14:52
2022-11-10T14:52
новикомбанк
технологии
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Общее количество клиентов Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, подключившихся к каналам дистанционного банковского обслуживания (ДБО), по итогам девяти месяцев текущего года возросло на 22,3%, сообщает пресс-служба банка.Наибольшей популярностью среди дистанционных сервисов у клиентов Новикомбанка пользуются переводы и платежи. За отчетный период количество операций, совершенных через мобильное приложение и интернет-банк, выросло на 159% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года."Новикомбанк внимательно отслеживает текущие тренды цифровизации и стремится внедрять в работу самые лучшие практики. Это расширяет активную аудиторию пользователей приложений, повышает уровень лояльности клиентов к банку и, как следствие, увеличивает число новых продуктов и объёмы транзакций в системе ДБО", – сказал директор Департамента цифрового бизнеса и программ лояльности банка Евгений Гладилин.
https://ria.ru/20220922/novikombank-1818756634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новикомбанк, технологии, новости компаний - экономика
Новикомбанк, Технологии, Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Общее количество клиентов Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, подключившихся к каналам дистанционного банковского обслуживания (ДБО), по итогам девяти месяцев текущего года возросло на 22,3%, сообщает пресс-служба банка.
Наибольшей популярностью
среди дистанционных сервисов у клиентов Новикомбанка
пользуются переводы и платежи. За отчетный период количество операций, совершенных через мобильное приложение и интернет-банк, выросло на 159% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Новикомбанк внимательно отслеживает текущие тренды цифровизации и стремится внедрять в работу самые лучшие практики. Это расширяет активную аудиторию пользователей приложений, повышает уровень лояльности клиентов к банку и, как следствие, увеличивает число новых продуктов и объёмы транзакций в системе ДБО", – сказал директор Департамента цифрового бизнеса и программ лояльности банка Евгений Гладилин.