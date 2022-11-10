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Офорт Валентина Серова выставят на торги за шесть тысяч рублей
Офорт Валентина Серова выставят на торги за шесть тысяч рублей - РИА Новости, 10.11.2022
Офорт Валентина Серова выставят на торги за шесть тысяч рублей
Подлинный офорт художника Валентина Серова "Мужик и баба с ребенком в телеге" выставят на торги за шесть тысяч рублей, сообщает пресс-служба Аукционного дома... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T18:44
2022-11-10T18:44
2022-11-10T18:44
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Подлинный офорт художника Валентина Серова "Мужик и баба с ребенком в телеге" выставят на торги за шесть тысяч рублей, сообщает пресс-служба Аукционного дома Клуба коллекционеров графики.Также в каталоге работы Анны Остроумовой-Лебедевой, которая была ученицей Ильи Репина, произведения Владимира Лебедева и Татьяны Мавриной. "Одним из самых ранних произведений в каталоге сателлита стала резцовая гравюра XVI века "Женщина с младенцем" авторства швейцарского художника Северного Возрождения Йоста Аммана, признанного мастера книжной иллюстрации и ксилографии", — добавили в пресс-службе.Аукцион-сателлит пройдет 13 ноября в онлайн-формате.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, валентин серов, илья репин, татьяна маврина, россия, искусство, аукцион
Культура, Новости культуры, Валентин Серов, Илья Репин, Татьяна Маврина, Россия, Искусство, Аукцион
Офорт Валентина Серова выставят на торги за шесть тысяч рублей
Подлинный офорт Валентина Серова выставят на торги в Москве за шесть тысяч рублей
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Подлинный офорт художника Валентина Серова "Мужик и баба с ребенком в телеге" выставят на торги за шесть тысяч рублей, сообщает пресс-служба Аукционного дома Клуба коллекционеров графики.
"В России отмечается тенденция увеличения активности молодых коллекционеров предметов искусств. На фоне этого на арт-рынке появился новый формат аукциона-сателлита, призванный помочь новичкам преодолеть порог входа в коллекционирование с качественной графикой именитых художников по минимальным ценам — от 100 до 25000 рублей", — говорится в сообщении.
Также в каталоге работы Анны Остроумовой-Лебедевой, которая была ученицей Ильи Репина, произведения Владимира Лебедева и Татьяны Мавриной.
"Одним из самых ранних произведений в каталоге сателлита стала резцовая гравюра XVI века "Женщина с младенцем" авторства швейцарского художника Северного Возрождения Йоста Аммана, признанного мастера книжной иллюстрации и ксилографии", — добавили в пресс-службе.
Аукцион-сателлит пройдет 13 ноября в онлайн-формате.