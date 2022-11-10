https://ria.ru/20221110/serov-1830583939.html

Офорт Валентина Серова выставят на торги за шесть тысяч рублей

Офорт Валентина Серова выставят на торги за шесть тысяч рублей - РИА Новости, 10.11.2022

Офорт Валентина Серова выставят на торги за шесть тысяч рублей

Подлинный офорт художника Валентина Серова "Мужик и баба с ребенком в телеге" выставят на торги за шесть тысяч рублей, сообщает пресс-служба Аукционного дома... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T18:44

2022-11-10T18:44

2022-11-10T18:44

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Подлинный офорт художника Валентина Серова "Мужик и баба с ребенком в телеге" выставят на торги за шесть тысяч рублей, сообщает пресс-служба Аукционного дома Клуба коллекционеров графики.Также в каталоге работы Анны Остроумовой-Лебедевой, которая была ученицей Ильи Репина, произведения Владимира Лебедева и Татьяны Мавриной. "Одним из самых ранних произведений в каталоге сателлита стала резцовая гравюра XVI века "Женщина с младенцем" авторства швейцарского художника Северного Возрождения Йоста Аммана, признанного мастера книжной иллюстрации и ксилографии", — добавили в пресс-службе.Аукцион-сателлит пройдет 13 ноября в онлайн-формате.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, валентин серов, илья репин, татьяна маврина, россия, искусство, аукцион