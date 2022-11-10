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Офорт Валентина Серова выставят на торги за шесть тысяч рублей - РИА Новости, 10.11.2022
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Культура
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Офорт Валентина Серова выставят на торги за шесть тысяч рублей
Офорт Валентина Серова выставят на торги за шесть тысяч рублей - РИА Новости, 10.11.2022
Офорт Валентина Серова выставят на торги за шесть тысяч рублей
Подлинный офорт художника Валентина Серова "Мужик и баба с ребенком в телеге" выставят на торги за шесть тысяч рублей, сообщает пресс-служба Аукционного дома... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T18:44
2022-11-10T18:44
культура
новости культуры
валентин серов
илья репин
татьяна маврина
россия
искусство
аукцион
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Подлинный офорт художника Валентина Серова "Мужик и баба с ребенком в телеге" выставят на торги за шесть тысяч рублей, сообщает пресс-служба Аукционного дома Клуба коллекционеров графики.Также в каталоге работы Анны Остроумовой-Лебедевой, которая была ученицей Ильи Репина, произведения Владимира Лебедева и Татьяны Мавриной. "Одним из самых ранних произведений в каталоге сателлита стала резцовая гравюра XVI века "Женщина с младенцем" авторства швейцарского художника Северного Возрождения Йоста Аммана, признанного мастера книжной иллюстрации и ксилографии", — добавили в пресс-службе.Аукцион-сателлит пройдет 13 ноября в онлайн-формате.
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новости культуры, валентин серов, илья репин, татьяна маврина, россия, искусство, аукцион
Культура, Новости культуры, Валентин Серов, Илья Репин, Татьяна Маврина, Россия, Искусство, Аукцион
18:44 10.11.2022
 
Офорт Валентина Серова выставят на торги за шесть тысяч рублей

Подлинный офорт Валентина Серова выставят на торги в Москве за шесть тысяч рублей

© РИА НовостиОфорт "Мужик и баба с ребенком в телеге" художника Валентина Серова
Офорт Мужик и баба с ребенком в телеге художника Валентина Серова - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Подлинный офорт художника Валентина Серова "Мужик и баба с ребенком в телеге" выставят на торги за шесть тысяч рублей, сообщает пресс-служба Аукционного дома Клуба коллекционеров графики.
"В России отмечается тенденция увеличения активности молодых коллекционеров предметов искусств. На фоне этого на арт-рынке появился новый формат аукциона-сателлита, призванный помочь новичкам преодолеть порог входа в коллекционирование с качественной графикой именитых художников по минимальным ценам — от 100 до 25000 рублей", — говорится в сообщении.
Также в каталоге работы Анны Остроумовой-Лебедевой, которая была ученицей Ильи Репина, произведения Владимира Лебедева и Татьяны Мавриной.
"Одним из самых ранних произведений в каталоге сателлита стала резцовая гравюра XVI века "Женщина с младенцем" авторства швейцарского художника Северного Возрождения Йоста Аммана, признанного мастера книжной иллюстрации и ксилографии", — добавили в пресс-службе.
Аукцион-сателлит пройдет 13 ноября в онлайн-формате.
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КультураНовости культурыВалентин СеровИлья РепинТатьяна МавринаРоссияИскусствоАукцион
 
 
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