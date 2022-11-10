https://ria.ru/20221110/serbiya-1830568402.html
Министр обороны Сербии поддержал идею ввести обязательную службу в армии
Министр обороны Сербии поддержал идею ввести обязательную службу в армии - РИА Новости, 10.11.2022
Министр обороны Сербии поддержал идею ввести обязательную службу в армии
Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что поддерживает инициативу о введении обязательного прохождения военной службы в стране. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:03
2022-11-10T17:03
2022-11-10T17:03
александр вучич
сербия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148106/81/1481068194_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_fcc75c9588b1433bf9a2cb61463ba54d.jpg
БЕЛГРАД, 10 ноя – РИА Новости. Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что поддерживает инициативу о введении обязательного прохождения военной службы в стране.Президент Сербии Александр Вучич в мае этого года предложил обсудить введение в стране обязательной военной службы в 90 дней. Сейчас в армии служат кадровые военные по контракту, также есть вид добровольной военной службы для желающих, прошедших отбор, она подразумевает небольшие материальные выплаты и возможность военного образования и роста в званиях."Ожидаю, что мы идем к окончательному решению, это прежде всего политическое решение, которое должно соотноситься с серьезным анализом… Нет проблемы в том, чтобы как гражданин и отец я выступил за возвращение обязательной службы, но министр обороны не может этим руководствоваться. Армия провела анализ, обсудим это с президентом, премьером, это влияет и на экономику" - сказал глава минобороны изданию "Вечерне новости".Вучевич указал, что "высокодемократические" страны, например, Скандинавии, сохраняют службу по призыву.
https://ria.ru/20221109/nagrady-1830242018.html
https://ria.ru/20221108/evrosoyuz-1829977542.html
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148106/81/1481068194_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_688fed5b223ad1f629233bed89e40284.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр вучич, сербия, в мире
Александр Вучич, Сербия, В мире
Министр обороны Сербии поддержал идею ввести обязательную службу в армии
Министр обороны Сербии Вучевич поддержал идею ввести обязательную службу в армии