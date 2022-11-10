Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Сербии поддержал идею ввести обязательную службу в армии - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221110/serbiya-1830568402.html
Министр обороны Сербии поддержал идею ввести обязательную службу в армии
Министр обороны Сербии поддержал идею ввести обязательную службу в армии - РИА Новости, 10.11.2022
Министр обороны Сербии поддержал идею ввести обязательную службу в армии
Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что поддерживает инициативу о введении обязательного прохождения военной службы в стране. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:03
2022-11-10T17:03
александр вучич
сербия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148106/81/1481068194_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_fcc75c9588b1433bf9a2cb61463ba54d.jpg
БЕЛГРАД, 10 ноя – РИА Новости. Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что поддерживает инициативу о введении обязательного прохождения военной службы в стране.Президент Сербии Александр Вучич в мае этого года предложил обсудить введение в стране обязательной военной службы в 90 дней. Сейчас в армии служат кадровые военные по контракту, также есть вид добровольной военной службы для желающих, прошедших отбор, она подразумевает небольшие материальные выплаты и возможность военного образования и роста в званиях."Ожидаю, что мы идем к окончательному решению, это прежде всего политическое решение, которое должно соотноситься с серьезным анализом… Нет проблемы в том, чтобы как гражданин и отец я выступил за возвращение обязательной службы, но министр обороны не может этим руководствоваться. Армия провела анализ, обсудим это с президентом, премьером, это влияет и на экономику" - сказал глава минобороны изданию "Вечерне новости".Вучевич указал, что "высокодемократические" страны, например, Скандинавии, сохраняют службу по призыву.
https://ria.ru/20221109/nagrady-1830242018.html
https://ria.ru/20221108/evrosoyuz-1829977542.html
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148106/81/1481068194_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_688fed5b223ad1f629233bed89e40284.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр вучич, сербия, в мире
Александр Вучич, Сербия, В мире
17:03 10.11.2022
 
Министр обороны Сербии поддержал идею ввести обязательную службу в армии

Министр обороны Сербии Вучевич поддержал идею ввести обязательную службу в армии

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Сербии
Военнослужащие Сербии - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 10 ноя – РИА Новости. Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что поддерживает инициативу о введении обязательного прохождения военной службы в стране.
Президент Сербии Александр Вучич в мае этого года предложил обсудить введение в стране обязательной военной службы в 90 дней. Сейчас в армии служат кадровые военные по контракту, также есть вид добровольной военной службы для желающих, прошедших отбор, она подразумевает небольшие материальные выплаты и возможность военного образования и роста в званиях.
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 14:59
Вучич наградил сербов, уволившихся из косовской полиции
"Ожидаю, что мы идем к окончательному решению, это прежде всего политическое решение, которое должно соотноситься с серьезным анализом… Нет проблемы в том, чтобы как гражданин и отец я выступил за возвращение обязательной службы, но министр обороны не может этим руководствоваться. Армия провела анализ, обсудим это с президентом, премьером, это влияет и на экономику" - сказал глава минобороны изданию "Вечерне новости".
Вучевич указал, что "высокодемократические" страны, например, Скандинавии, сохраняют службу по призыву.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 15:06
В Сербии рассказали, как ЕС губит себя ради США
 
Александр ВучичСербияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала