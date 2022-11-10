https://ria.ru/20221110/serbiya-1830568402.html

Министр обороны Сербии поддержал идею ввести обязательную службу в армии

Министр обороны Сербии поддержал идею ввести обязательную службу в армии - РИА Новости, 10.11.2022

Министр обороны Сербии поддержал идею ввести обязательную службу в армии

Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что поддерживает инициативу о введении обязательного прохождения военной службы в стране. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T17:03

2022-11-10T17:03

2022-11-10T17:03

александр вучич

сербия

в мире

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БЕЛГРАД, 10 ноя – РИА Новости. Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что поддерживает инициативу о введении обязательного прохождения военной службы в стране.Президент Сербии Александр Вучич в мае этого года предложил обсудить введение в стране обязательной военной службы в 90 дней. Сейчас в армии служат кадровые военные по контракту, также есть вид добровольной военной службы для желающих, прошедших отбор, она подразумевает небольшие материальные выплаты и возможность военного образования и роста в званиях."Ожидаю, что мы идем к окончательному решению, это прежде всего политическое решение, которое должно соотноситься с серьезным анализом… Нет проблемы в том, чтобы как гражданин и отец я выступил за возвращение обязательной службы, но министр обороны не может этим руководствоваться. Армия провела анализ, обсудим это с президентом, премьером, это влияет и на экономику" - сказал глава минобороны изданию "Вечерне новости".Вучевич указал, что "высокодемократические" страны, например, Скандинавии, сохраняют службу по призыву.

https://ria.ru/20221109/nagrady-1830242018.html

https://ria.ru/20221108/evrosoyuz-1829977542.html

сербия

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александр вучич, сербия, в мире