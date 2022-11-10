https://ria.ru/20221110/sdelki-1830561720.html

Сумма сделок на завершившемся ЭКСПО (CIIE) в Шанхае превысила $73 млрд

Сумма сделок на завершившемся ЭКСПО (CIIE) в Шанхае превысила $73 млрд - РИА Новости, 10.11.2022

Сумма сделок на завершившемся ЭКСПО (CIIE) в Шанхае превысила $73 млрд

Пятое китайское международное импортное ЭКСПО (V China International Import Expo (CIIE)) в четверг завершило работу в Шанхае, в выставке приняли участие свыше... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T16:49

2022-11-10T16:49

2022-11-10T16:49

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ПЕКИН, 10 ноя - РИА Новости. Пятое китайское международное импортное ЭКСПО (V China International Import Expo (CIIE)) в четверг завершило работу в Шанхае, в выставке приняли участие свыше 2,8 тысячи компаний из 145 стран и регионов мира, сообщили в оргкомитете.По предварительным данным, общий объем потенциальных сделок, договоренности о которых достигнуты в рамках ЭКСПО, достиг суммы в 73,52 миллиарда долларов, что на 3,9% больше показателей прошлого года. Число посетителей выставки в этом году превысило 460 тысяч.Ранее торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский говорил РИА Новости, что российские компании пятый год подряд активно участвуют в импортном ЭКСПО в Шанхае, несмотря на сохраняющиеся в Китае противоэпидемиологические ограничения, при этом интерес китайских потребителей к иностранным товарам остается стабильным.Объединенная экспозиция российских предприятий в этом году была представлена 29 компаниями, которые показали на ЭКСПО произведенные в РФ продукты питания, сельскохозяйственную продукцию, потребительские товары, медицинское оборудование, а также услуги. Помимо этого, 11 российских компаний присутствовали на выставке в рамках цифрового онлайн-павильона.Пятое Китайское международное импортное ЭКСПО проходило 5-10 ноября в Шанхае. Выставка является одной из крупнейших из площадок, где китайский потребитель может познакомиться с иностранными товарами, в том числе и с российскими. Общая сумма заключенных на импортном ЭКСПО в Шанхае сделок в 2021 году достигла 70,72 миллиарда долларов, в 2020-м - 72,6 миллиарда.Идею провести ЭКСПО председатель КНР Си Цзиньпин анонсировал в мае 2017 года как демонстрацию стремления Китая к наращиванию импорта и укреплению бизнес-сотрудничества с другими странами, приверженности расширению открытости рынка для иностранных товаров, экономической глобализации и созданию мировой экономики открытого типа. Первая выставка прошла в Шанхае в ноябре 2018 года.

https://ria.ru/20221108/kitay-1830005714.html

https://ria.ru/20221109/eksportery-1830289513.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

шанхай, россия, си цзиньпин, экономика, технологии