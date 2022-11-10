https://ria.ru/20221110/sayt-1830550344.html

В России заработал сайт китайской автомобильной марки Tank

В России заработал сайт китайской автомобильной марки Tank - РИА Новости, 10.11.2022

В России заработал сайт китайской автомобильной марки Tank

Китайский бренд Tank, который входит в концерн Great Wall, запустил российский сайт. Компания известна брутальными внедорожниками, которые уже в ближайшее время РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T16:16

2022-11-10T16:16

2022-11-10T16:16

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МОСКВА, 10 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский бренд Tank, который входит в концерн Great Wall, запустил российский сайт. Компания известна брутальными внедорожниками, которые уже в ближайшее время должны появиться в продаже на нашем рынке, пишет портал Motor.ru.По предварительным планам, первые машины станут доступны для предзаказа в начале 2023 года. В первую очередь покупателям будут доступны модели Tank 300 и Tank500, которые поначалу будут экспортировать из Китая, однако в планах наладить локализованное производство в Тульской области.

https://ria.ru/20220228/avtomobili-1775580888.html

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китай

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, китай