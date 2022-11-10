Рейтинг@Mail.ru
В России заработал сайт китайской автомобильной марки Tank - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221110/sayt-1830550344.html
В России заработал сайт китайской автомобильной марки Tank
В России заработал сайт китайской автомобильной марки Tank - РИА Новости, 10.11.2022
В России заработал сайт китайской автомобильной марки Tank
Китайский бренд Tank, который входит в концерн Great Wall, запустил российский сайт. Компания известна брутальными внедорожниками, которые уже в ближайшее время РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:16
2022-11-10T16:16
россия-китай: главное
экономика
россия
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830548109_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_10f37d6239a74364b432e7a6d7ef267a.jpg
МОСКВА, 10 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский бренд Tank, который входит в концерн Great Wall, запустил российский сайт. Компания известна брутальными внедорожниками, которые уже в ближайшее время должны появиться в продаже на нашем рынке, пишет портал Motor.ru.По предварительным планам, первые машины станут доступны для предзаказа в начале 2023 года. В первую очередь покупателям будут доступны модели Tank 300 и Tank500, которые поначалу будут экспортировать из Китая, однако в планах наладить локализованное производство в Тульской области.
https://ria.ru/20220228/avtomobili-1775580888.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830548109_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_2885b58b0d643aec8c055009ac7bb98e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай
Россия-Китай: Главное, Экономика, Россия, Китай
16:16 10.11.2022
 

В России заработал сайт китайской автомобильной марки Tank

© AFP 2022 / Hector RetamalАвтомобиль Tank 300 на 19-й Шанхайской международной выставке автомобильной промышленности в Шанхае
Автомобиль Tank 300 на 19-й Шанхайской международной выставке автомобильной промышленности в Шанхае - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AFP 2022 / Hector Retamal
Автомобиль Tank 300 на 19-й Шанхайской международной выставке автомобильной промышленности в Шанхае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский бренд Tank, который входит в концерн Great Wall, запустил российский сайт. Компания известна брутальными внедорожниками, которые уже в ближайшее время должны появиться в продаже на нашем рынке, пишет портал Motor.ru.
По предварительным планам, первые машины станут доступны для предзаказа в начале 2023 года. В первую очередь покупателям будут доступны модели Tank 300 и Tank500, которые поначалу будут экспортировать из Китая, однако в планах наладить локализованное производство в Тульской области.
Ключи от машины - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 14:57Россия-Китай: Главное
В России в 2022 году чаще стали приобретать китайские автомобили
 
Россия-Китай: ГлавноеЭкономикаРоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала