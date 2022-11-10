https://ria.ru/20221110/sayt-1830550344.html
В России заработал сайт китайской автомобильной марки Tank
В России заработал сайт китайской автомобильной марки Tank - РИА Новости, 10.11.2022
В России заработал сайт китайской автомобильной марки Tank
Китайский бренд Tank, который входит в концерн Great Wall, запустил российский сайт. Компания известна брутальными внедорожниками, которые уже в ближайшее время РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:16
2022-11-10T16:16
2022-11-10T16:16
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китай
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МОСКВА, 10 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский бренд Tank, который входит в концерн Great Wall, запустил российский сайт. Компания известна брутальными внедорожниками, которые уже в ближайшее время должны появиться в продаже на нашем рынке, пишет портал Motor.ru.По предварительным планам, первые машины станут доступны для предзаказа в начале 2023 года. В первую очередь покупателям будут доступны модели Tank 300 и Tank500, которые поначалу будут экспортировать из Китая, однако в планах наладить локализованное производство в Тульской области.
https://ria.ru/20220228/avtomobili-1775580888.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия-Китай: Главное, Экономика, Россия, Китай