https://ria.ru/20221110/sanktsii-1830473188.html
Лондон заморозил российские активы более чем на 18 миллиардов фунтов
Лондон заморозил российские активы более чем на 18 миллиардов фунтов - РИА Новости, 10.11.2022
Лондон заморозил российские активы более чем на 18 миллиардов фунтов
Лондон с конца февраля заморозил российские активы на сумму более 18 миллиардов фунтов стерлингов, говорится в ежегодном отчете Управления по осуществлению... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:08
2022-11-10T13:08
2022-11-10T13:08
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Лондон с конца февраля заморозил российские активы на сумму более 18 миллиардов фунтов стерлингов, говорится в ежегодном отчете Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI)."С 22 февраля до 20 октября 2022 года в OFSI сообщили о замороженных средствах на общую сумму в 18,39 миллиарда фунтов стерлингов, удерживаемых лицами или от лица лиц, попавших в антироссийский санкционный список", - сказано в документе.При этом, как отмечается в отчёте, в сентябре 2021 года эта сумма составляла только 44,5 миллиона фунтов.По данным OFSI, в период с 22 февраля до 24 августа 2022 года под антироссийские санкции попало 1271 лицо. С 24 февраля также было выпущено 33 генеральные лицензии.
https://ria.ru/20221107/sanktsii-1829647952.html
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РИА Новости
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экономика, великобритания, россия, санкции, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Великобритания, Россия, Санкции, Санкции в отношении России
Лондон заморозил российские активы более чем на 18 миллиардов фунтов
Британия с конца февраля заморозила российские активы на 18,39 миллиарда фунтов