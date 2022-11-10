https://ria.ru/20221110/sanktsii-1830473188.html

Лондон заморозил российские активы более чем на 18 миллиардов фунтов

Лондон заморозил российские активы более чем на 18 миллиардов фунтов - РИА Новости, 10.11.2022

Лондон заморозил российские активы более чем на 18 миллиардов фунтов

Лондон с конца февраля заморозил российские активы на сумму более 18 миллиардов фунтов стерлингов, говорится в ежегодном отчете Управления по осуществлению... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T13:08

2022-11-10T13:08

2022-11-10T13:08

специальная военная операция на украине

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Лондон с конца февраля заморозил российские активы на сумму более 18 миллиардов фунтов стерлингов, говорится в ежегодном отчете Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI)."С 22 февраля до 20 октября 2022 года в OFSI сообщили о замороженных средствах на общую сумму в 18,39 миллиарда фунтов стерлингов, удерживаемых лицами или от лица лиц, попавших в антироссийский санкционный список", - сказано в документе.При этом, как отмечается в отчёте, в сентябре 2021 года эта сумма составляла только 44,5 миллиона фунтов.По данным OFSI, в период с 22 февраля до 24 августа 2022 года под антироссийские санкции попало 1271 лицо. С 24 февраля также было выпущено 33 генеральные лицензии.

https://ria.ru/20221107/sanktsii-1829647952.html

https://ria.ru/20221019/es-1825229314.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, великобритания, россия, санкции, санкции в отношении россии