https://ria.ru/20221110/rossiya-1830543121.html
России нужна мечта, ради которой есть смысл жить и умирать, считает Зюганов
России нужна мечта, ради которой есть смысл жить и умирать, считает Зюганов - РИА Новости, 10.11.2022
России нужна мечта, ради которой есть смысл жить и умирать, считает Зюганов
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов завил, что России необходима "возвышенная мечта", ради которой есть смысл "жить и умирать". РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:54
2022-11-10T15:54
2022-11-10T15:54
геннадий зюганов
россия
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов завил, что России необходима "возвышенная мечта", ради которой есть смысл "жить и умирать"."С давних времён наших пращуров вела вперёд Мечта. Она вырастала из желания узнать, что находится там, "за горизонтом". Любознательность превращалась в стремление к развитию, соединялась с мечтами о справедливом обществе. Сегодня нашей стране как воздух нужна возвышенная Мечта, ради которой есть Смысл жить и умирать", - написал он в своем Telegram-канале.По словам политика, такая "мечта" двигала философами, вождями, учёными, инженерами, писателями и художниками, которые без вражды, национальных и религиозных конфликтов и разделения людей, размышляли об обществе. -0-
https://ria.ru/20221110/kherson-1830400614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геннадий зюганов, россия, общество
Геннадий Зюганов, Россия, Общество
России нужна мечта, ради которой есть смысл жить и умирать, считает Зюганов
Зюганов заявил, что России нужна возвышенная мечта, ради которой есть смысл жить и умирать