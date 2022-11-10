https://ria.ru/20221110/rossiya-1830543121.html

России нужна мечта, ради которой есть смысл жить и умирать, считает Зюганов

России нужна мечта, ради которой есть смысл жить и умирать, считает Зюганов - РИА Новости, 10.11.2022

России нужна мечта, ради которой есть смысл жить и умирать, считает Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов завил, что России необходима "возвышенная мечта", ради которой есть смысл "жить и умирать". РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T15:54

2022-11-10T15:54

2022-11-10T15:54

геннадий зюганов

россия

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов завил, что России необходима "возвышенная мечта", ради которой есть смысл "жить и умирать"."С давних времён наших пращуров вела вперёд Мечта. Она вырастала из желания узнать, что находится там, "за горизонтом". Любознательность превращалась в стремление к развитию, соединялась с мечтами о справедливом обществе. Сегодня нашей стране как воздух нужна возвышенная Мечта, ради которой есть Смысл жить и умирать", - написал он в своем Telegram-канале.По словам политика, такая "мечта" двигала философами, вождями, учёными, инженерами, писателями и художниками, которые без вражды, национальных и религиозных конфликтов и разделения людей, размышляли об обществе. -0-

https://ria.ru/20221110/kherson-1830400614.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

геннадий зюганов, россия, общество