https://ria.ru/20221110/rosgvardiya-1830419546.html

Росгвардия уничтожила цех ремонта лодок для переброски украинского десанта

Росгвардия уничтожила цех ремонта лодок для переброски украинского десанта - РИА Новости, 10.11.2022

Росгвардия уничтожила цех ремонта лодок для переброски украинского десанта

Росгвардия разгромила цех по ремонту лодок для переброски украинского десанта на левый берег Каховского водохранилища, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T10:34

2022-11-10T10:34

2022-11-10T10:34

специальная военная операция на украине

безопасность

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

украина

запорожская область

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Росгвардия разгромила цех по ремонту лодок для переброски украинского десанта на левый берег Каховского водохранилища, сообщили в пресс-службе ведомства.Кроме того, на Криворожском направлении поражены более 20 целей, уничтожены два склада с боеприпасами и живая сила противника в двух районах сосредоточения. На Николаевском направлении уничтожены около 15 украинских военных.

украина

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, запорожская область