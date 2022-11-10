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Росгвардия уничтожила цех ремонта лодок для переброски украинского десанта
Росгвардия уничтожила цех ремонта лодок для переброски украинского десанта - РИА Новости, 10.11.2022
Росгвардия уничтожила цех ремонта лодок для переброски украинского десанта
Росгвардия разгромила цех по ремонту лодок для переброски украинского десанта на левый берег Каховского водохранилища, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T10:34
2022-11-10T10:34
2022-11-10T10:34
специальная военная операция на украине
безопасность
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
украина
запорожская область
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Росгвардия разгромила цех по ремонту лодок для переброски украинского десанта на левый берег Каховского водохранилища, сообщили в пресс-службе ведомства.Кроме того, на Криворожском направлении поражены более 20 целей, уничтожены два склада с боеприпасами и живая сила противника в двух районах сосредоточения. На Николаевском направлении уничтожены около 15 украинских военных.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Украина, Запорожская область
Росгвардия уничтожила цех ремонта лодок для переброски украинского десанта
Росгвардия разгромила под Энергодаром цех ремонта лодок для переброски украинского десанта