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Росгвардия уничтожила цех ремонта лодок для переброски украинского десанта - РИА Новости, 10.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/rosgvardiya-1830419546.html
Росгвардия уничтожила цех ремонта лодок для переброски украинского десанта
Росгвардия уничтожила цех ремонта лодок для переброски украинского десанта - РИА Новости, 10.11.2022
Росгвардия уничтожила цех ремонта лодок для переброски украинского десанта
Росгвардия разгромила цех по ремонту лодок для переброски украинского десанта на левый берег Каховского водохранилища, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T10:34
2022-11-10T10:34
специальная военная операция на украине
безопасность
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
украина
запорожская область
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Росгвардия разгромила цех по ремонту лодок для переброски украинского десанта на левый берег Каховского водохранилища, сообщили в пресс-службе ведомства.Кроме того, на Криворожском направлении поражены более 20 целей, уничтожены два склада с боеприпасами и живая сила противника в двух районах сосредоточения. На Николаевском направлении уничтожены около 15 украинских военных.
украина
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безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Украина, Запорожская область
10:34 10.11.2022
 
Росгвардия уничтожила цех ремонта лодок для переброски украинского десанта

Росгвардия разгромила под Энергодаром цех ремонта лодок для переброски украинского десанта

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВид на Каховское водохранилище в Энергодаре
Вид на Каховское водохранилище в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
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Вид на Каховское водохранилище в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Росгвардия разгромила цех по ремонту лодок для переброски украинского десанта на левый берег Каховского водохранилища, сообщили в пресс-службе ведомства.
"На Энергодарском направлении поражены 17 целей, уничтожен цех по ремонту лодок, которые противник использовал для переброски десанта на левый берег Каховского водохранилища", - рассказали в Росгвардии.
Кроме того, на Криворожском направлении поражены более 20 целей, уничтожены два склада с боеприпасами и живая сила противника в двух районах сосредоточения. На Николаевском направлении уничтожены около 15 украинских военных.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)УкраинаЗапорожская область
 
 
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