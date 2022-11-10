https://ria.ru/20221110/rosgeologiya-1830445861.html
Глава "Росгеологии" назвал сроки снижения зависимости от импортного ПО
Глава "Росгеологии" назвал сроки снижения зависимости от импортного ПО - РИА Новости, 10.11.2022
Глава "Росгеологии" назвал сроки снижения зависимости от импортного ПО
"Росгеология" может снизить зависимость от импортного программного обеспечения (ПО) в своей работе до 10% с нынешних 90% за три года, и для этого понадобится... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:04
2022-11-10T12:04
2022-11-10T12:05
экономика
сергей горьков
росгеология
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Росгеология" может снизить зависимость от импортного программного обеспечения (ПО) в своей работе до 10% с нынешних 90% за три года, и для этого понадобится 500–600 миллионов рублей, следует из заявления главы холдинга Сергея Горькова."Мы считаем, что за три года покрыть 80% вполне возможно... приблизительно инвестиции порядка 500–600 миллионов рублей", — ответил он на вопрос о том, в какие сроки и до какого значения можно снизить зависимость от иностранного ПО.
https://ria.ru/20220914/geologorazvedka-1816639119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сергей горьков, росгеология, россия
Экономика, Сергей Горьков, Росгеология, Россия
12:04 10.11.2022 (обновлено: 12:05 10.11.2022)
Глава "Росгеологии" назвал сроки снижения зависимости от импортного ПО
Горьков: "Росгеология" снизит зависимость от импортного ПО на 80 процентов за три года