https://ria.ru/20221110/rosgeologiya-1830445861.html

Глава "Росгеологии" назвал сроки снижения зависимости от импортного ПО

Глава "Росгеологии" назвал сроки снижения зависимости от импортного ПО - РИА Новости, 10.11.2022

Глава "Росгеологии" назвал сроки снижения зависимости от импортного ПО

"Росгеология" может снизить зависимость от импортного программного обеспечения (ПО) в своей работе до 10% с нынешних 90% за три года, и для этого понадобится... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T12:04

2022-11-10T12:04

2022-11-10T12:05

экономика

сергей горьков

росгеология

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748528343_0:299:3072:2027_1920x0_80_0_0_0eb687dec4be105208e8c9524734bda2.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Росгеология" может снизить зависимость от импортного программного обеспечения (ПО) в своей работе до 10% с нынешних 90% за три года, и для этого понадобится 500–600 миллионов рублей, следует из заявления главы холдинга Сергея Горькова."Мы считаем, что за три года покрыть 80% вполне возможно... приблизительно инвестиции порядка 500–600 миллионов рублей", — ответил он на вопрос о том, в какие сроки и до какого значения можно снизить зависимость от иностранного ПО.

https://ria.ru/20220914/geologorazvedka-1816639119.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сергей горьков, росгеология, россия