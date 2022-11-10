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Глава "Росгеологии" назвал сроки снижения зависимости от импортного ПО - РИА Новости, 10.11.2022
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Глава "Росгеологии" назвал сроки снижения зависимости от импортного ПО
Глава "Росгеологии" назвал сроки снижения зависимости от импортного ПО - РИА Новости, 10.11.2022
Глава "Росгеологии" назвал сроки снижения зависимости от импортного ПО
"Росгеология" может снизить зависимость от импортного программного обеспечения (ПО) в своей работе до 10% с нынешних 90% за три года, и для этого понадобится... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:04
2022-11-10T12:05
экономика
сергей горьков
росгеология
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Росгеология" может снизить зависимость от импортного программного обеспечения (ПО) в своей работе до 10% с нынешних 90% за три года, и для этого понадобится 500–600 миллионов рублей, следует из заявления главы холдинга Сергея Горькова."Мы считаем, что за три года покрыть 80% вполне возможно... приблизительно инвестиции порядка 500–600 миллионов рублей", — ответил он на вопрос о том, в какие сроки и до какого значения можно снизить зависимость от иностранного ПО.
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экономика, сергей горьков, росгеология, россия
Экономика, Сергей Горьков, Росгеология, Россия
12:04 10.11.2022 (обновлено: 12:05 10.11.2022)
 
Глава "Росгеологии" назвал сроки снижения зависимости от импортного ПО

Горьков: "Росгеология" снизит зависимость от импортного ПО на 80 процентов за три года

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкГендиректор, председатель правления компании "Росгеология" Сергей Горьков
Гендиректор, председатель правления компании Росгеология Сергей Горьков - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Росгеология" может снизить зависимость от импортного программного обеспечения (ПО) в своей работе до 10% с нынешних 90% за три года, и для этого понадобится 500–600 миллионов рублей, следует из заявления главы холдинга Сергея Горькова.
"Мы считаем, что за три года покрыть 80% вполне возможно... приблизительно инвестиции порядка 500–600 миллионов рублей", — ответил он на вопрос о том, в какие сроки и до какого значения можно снизить зависимость от иностранного ПО.
Глава холдинга Росгеология Сергей Горьков на стенде медиагруппы Россия сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 09:06
Глава "Росгеологии" рассказал о влиянии санкций на развитие отрасли
 
ЭкономикаСергей ГорьковРосгеологияРоссия
 
 
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