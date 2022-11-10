https://ria.ru/20221110/raketa-1830548769.html

Китай показал на Airshow China 2022 пилотируемую ракету лунной программы

Китай показал на Airshow China 2022 пилотируемую ракету лунной программы - РИА Новости, 10.11.2022

Китай показал на Airshow China 2022 пилотируемую ракету лунной программы

Китай продемонстрировал модель пилотируемой ракеты следующего поколения, предназначенной для посадки на Луну, на одной из выставочных площадок 14-ой Китайской... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T16:41

2022-11-10T16:41

2022-11-10T16:41

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МОСКВА, 10 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай продемонстрировал модель пилотируемой ракеты следующего поколения, предназначенной для посадки на Луну, на одной из выставочных площадок 14-ой Китайской международной авиационно-космической выставки Airshow China2022, проходящей в портовом городе Чжухай.Взлетная масса этой ракеты составляет 2,1 тысячи тонн, ее длина - 90 метров. Она может поднимать 27 тонн полезной нагрузки на окололунную орбиту и 70 тонн полезной нагрузки на околоземную орбиту.Ожидается, что первая пилотируемая миссия, которая будет осуществлена при помощи данной ракеты, состоится в 2027 году, сказал Чжао Синьго, представитель Китайского исследовательского института ракетной техники.Помимо пилотируемой ракеты, на авиашоу также показана модель новой ракеты-носителя с большой грузоподъемностью. По словам Чжао Синьго, она будет способна доставлять на переходную орбиту Земля-Луна до 50 тонн полезной нагрузки, до 35 тонн на переходную орбиту Марса и 150 тонн на околоземную орбиту.Эта ракета-носитель находится в стадии разработки, и ее запуск запланирован примерно на 2030 год, добавил Чжао Синьго.

https://ria.ru/20221108/soglasheniya-1830014978.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, луна, космос