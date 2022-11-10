https://ria.ru/20221110/pulya-1830589776.html

При посадке в Бейруте в борт самолета попала пуля

При посадке в Бейруте в борт самолета попала пуля - РИА Новости, 10.11.2022

При посадке в Бейруте в борт самолета попала пуля

Пуля попала в борт заходившего на посадку в Бейруте самолета национальной авиакомпании Ливана Middle East Airlines, сообщил телеканалу Al-Jadeed председатель... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T18:05

2022-11-10T18:05

2022-11-10T18:06

в мире

бейрут

иордания

ливан

туризм

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830588611_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_993030d8a0bbf9bf49ea3723cfb416ff.jpg

КАИР, 10 ноя - РИА Новости. Пуля попала в борт заходившего на посадку в Бейруте самолета национальной авиакомпании Ливана Middle East Airlines, сообщил телеканалу Al-Jadeed председатель совета директоров авиаперевозчика Мухаммед аль-Хут.Самолет осуществлял рейс из Иордании.На подлете к аэропорту в фюзеляж самолета попала выпущенная неизвестными пуля. По данным СМИ, никто из находившихся на борту авиалайнера пассажиров не пострадал."Шальная пуля попала в самолет, возвращавшийся из Иордании. Аэропорт Бейрута постоянно сталкивается с этой проблемой, к которой дополняются и птицы, также представляющие угрозу воздушному движению", - прокомментировал инцидент глава авиакомпании.

https://ria.ru/20221109/ssha-1830234995.html

бейрут

иордания

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бейрут, иордания, ливан, туризм, новости - туризм