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При посадке в Бейруте в борт самолета попала пуля - РИА Новости, 10.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221110/pulya-1830589776.html
При посадке в Бейруте в борт самолета попала пуля
При посадке в Бейруте в борт самолета попала пуля - РИА Новости, 10.11.2022
При посадке в Бейруте в борт самолета попала пуля
Пуля попала в борт заходившего на посадку в Бейруте самолета национальной авиакомпании Ливана Middle East Airlines, сообщил телеканалу Al-Jadeed председатель... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T18:05
2022-11-10T18:06
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КАИР, 10 ноя - РИА Новости. Пуля попала в борт заходившего на посадку в Бейруте самолета национальной авиакомпании Ливана Middle East Airlines, сообщил телеканалу Al-Jadeed председатель совета директоров авиаперевозчика Мухаммед аль-Хут.Самолет осуществлял рейс из Иордании.На подлете к аэропорту в фюзеляж самолета попала выпущенная неизвестными пуля. По данным СМИ, никто из находившихся на борту авиалайнера пассажиров не пострадал."Шальная пуля попала в самолет, возвращавшийся из Иордании. Аэропорт Бейрута постоянно сталкивается с этой проблемой, к которой дополняются и птицы, также представляющие угрозу воздушному движению", - прокомментировал инцидент глава авиакомпании.
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в мире, бейрут, иордания, ливан, туризм, новости - туризм
В мире, Бейрут, Иордания, Ливан, Туризм, Туризм, Новости - Туризм
18:05 10.11.2022 (обновлено: 18:06 10.11.2022)
 
При посадке в Бейруте в борт самолета попала пуля

В фюзеляж самолета, заходившего на посадку в Бейруте, попала пуля

© AFP 2022Самолет национальной авиакомпании Ливана Middle East Airlines совершает посадку в аэропорту Бейрута
Самолет национальной авиакомпании Ливана Middle East Airlines совершает посадку в аэропорту Бейрута - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AFP 2022
Самолет национальной авиакомпании Ливана Middle East Airlines совершает посадку в аэропорту Бейрута. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 10 ноя - РИА Новости. Пуля попала в борт заходившего на посадку в Бейруте самолета национальной авиакомпании Ливана Middle East Airlines, сообщил телеканалу Al-Jadeed председатель совета директоров авиаперевозчика Мухаммед аль-Хут.
Самолет осуществлял рейс из Иордании.
На подлете к аэропорту в фюзеляж самолета попала выпущенная неизвестными пуля. По данным СМИ, никто из находившихся на борту авиалайнера пассажиров не пострадал.
"Шальная пуля попала в самолет, возвращавшийся из Иордании. Аэропорт Бейрута постоянно сталкивается с этой проблемой, к которой дополняются и птицы, также представляющие угрозу воздушному движению", - прокомментировал инцидент глава авиакомпании.
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