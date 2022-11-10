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В России запустили производство боеприпасов для дистанционного минирования - РИА Новости, 10.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/proizvodstvo-1830545926.html
В России запустили производство боеприпасов для дистанционного минирования
В России запустили производство боеприпасов для дистанционного минирования - РИА Новости, 10.11.2022
В России запустили производство боеприпасов для дистанционного минирования
Серийное производство новейших боеприпасов для дистанционного минирования началось в России, сообщили в пресс-службе "Ростеха". РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:01
2022-11-10T16:13
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
ростех
московский авиационный институт
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Серийное производство новейших боеприпасов для дистанционного минирования началось в России, сообщили в пресс-службе "Ростеха".На всероссийском форуме "Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства" в Московском авиационном институте (МАИ) состоялось награждение лауреатов премии имени Макаровца. В номинации "За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения" победил авторский коллектив Научно-исследовательского инженерного института, разработавший кассетные блоки с минами дистанционной установки ПОМ-3 и ПТМ-4М для применения в составе 140-мм кассетного инженерного боеприпаса."Отработка изделий завершена, серийные образцы продукции изготовлены и готовы для применения в условиях боевых действий", - сообщили в "Ростехе".В госкорпорации уточнили, что авторам удалось создать кассетные боеприпасы, которые по своим тактико-техническим характеристикам не имеют как отечественных, так и зарубежных аналогов.
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безопасность, технологии, россия, ростех, московский авиационный институт
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Ростех, Московский авиационный институт
16:01 10.11.2022 (обновлено: 16:13 10.11.2022)
 
В России запустили производство боеприпасов для дистанционного минирования

"Ростех": в России начали серийное производство боеприпасов для дистанционного минирования

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкСистема дистанционного минирования "Земледелие"
Система дистанционного минирования Земледелие - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Система дистанционного минирования "Земледелие". Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Серийное производство новейших боеприпасов для дистанционного минирования началось в России, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
На всероссийском форуме "Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства" в Московском авиационном институте (МАИ) состоялось награждение лауреатов премии имени Макаровца. В номинации "За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения" победил авторский коллектив Научно-исследовательского инженерного института, разработавший кассетные блоки с минами дистанционной установки ПОМ-3 и ПТМ-4М для применения в составе 140-мм кассетного инженерного боеприпаса.
"Отработка изделий завершена, серийные образцы продукции изготовлены и готовы для применения в условиях боевых действий", - сообщили в "Ростехе".
В госкорпорации уточнили, что авторам удалось создать кассетные боеприпасы, которые по своим тактико-техническим характеристикам не имеют как отечественных, так и зарубежных аналогов.
Запуск гиперзвуковой крылатой ракеты Циркон - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 20:41Специальная военная операция на Украине
Шойгу сообщил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет "Циркон"
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииРоссияРостехМосковский авиационный институт
 
 
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