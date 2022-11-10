https://ria.ru/20221110/proizvodstvo-1830545926.html
В России запустили производство боеприпасов для дистанционного минирования
В России запустили производство боеприпасов для дистанционного минирования - РИА Новости, 10.11.2022
В России запустили производство боеприпасов для дистанционного минирования
Серийное производство новейших боеприпасов для дистанционного минирования началось в России, сообщили в пресс-службе "Ростеха". РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:01
2022-11-10T16:01
2022-11-10T16:13
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
ростех
московский авиационный институт
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Серийное производство новейших боеприпасов для дистанционного минирования началось в России, сообщили в пресс-службе "Ростеха".На всероссийском форуме "Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства" в Московском авиационном институте (МАИ) состоялось награждение лауреатов премии имени Макаровца. В номинации "За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения" победил авторский коллектив Научно-исследовательского инженерного института, разработавший кассетные блоки с минами дистанционной установки ПОМ-3 и ПТМ-4М для применения в составе 140-мм кассетного инженерного боеприпаса."Отработка изделий завершена, серийные образцы продукции изготовлены и готовы для применения в условиях боевых действий", - сообщили в "Ростехе".В госкорпорации уточнили, что авторам удалось создать кассетные боеприпасы, которые по своим тактико-техническим характеристикам не имеют как отечественных, так и зарубежных аналогов.
https://ria.ru/20220820/tsirkon-1811033849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, технологии, россия, ростех, московский авиационный институт
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Ростех, Московский авиационный институт
16:01 10.11.2022 (обновлено: 16:13 10.11.2022)
В России запустили производство боеприпасов для дистанционного минирования
"Ростех": в России начали серийное производство боеприпасов для дистанционного минирования