https://ria.ru/20221110/proizvodstvo-1830545926.html

В России запустили производство боеприпасов для дистанционного минирования

В России запустили производство боеприпасов для дистанционного минирования - РИА Новости, 10.11.2022

В России запустили производство боеприпасов для дистанционного минирования

Серийное производство новейших боеприпасов для дистанционного минирования началось в России, сообщили в пресс-службе "Ростеха". РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T16:01

2022-11-10T16:01

2022-11-10T16:13

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

россия

ростех

московский авиационный институт

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Серийное производство новейших боеприпасов для дистанционного минирования началось в России, сообщили в пресс-службе "Ростеха".На всероссийском форуме "Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства" в Московском авиационном институте (МАИ) состоялось награждение лауреатов премии имени Макаровца. В номинации "За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения" победил авторский коллектив Научно-исследовательского инженерного института, разработавший кассетные блоки с минами дистанционной установки ПОМ-3 и ПТМ-4М для применения в составе 140-мм кассетного инженерного боеприпаса."Отработка изделий завершена, серийные образцы продукции изготовлены и готовы для применения в условиях боевых действий", - сообщили в "Ростехе".В госкорпорации уточнили, что авторам удалось создать кассетные боеприпасы, которые по своим тактико-техническим характеристикам не имеют как отечественных, так и зарубежных аналогов.

https://ria.ru/20220820/tsirkon-1811033849.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

безопасность, технологии, россия, ростех, московский авиационный институт