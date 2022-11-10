https://ria.ru/20221110/profilaktika-1830613963.html

Эксперты обсудили профилактику осложнений противоопухолевой терапии

Эксперты обсудили профилактику осложнений противоопухолевой терапии - РИА Новости, 10.11.2022

Эксперты обсудили профилактику осложнений противоопухолевой терапии

Актуальные вопросы, связанные с предотвращением развития осложнений противоопухолевой терапии, которые могут не только представлять прямую угрозу жизни... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T19:50

2022-11-10T19:50

2022-11-10T19:50

пресс-релизы

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МОСКВА, 10 ноя - Межрегиональное общественное движение "Движение против рака". Актуальные вопросы, связанные с предотвращением развития осложнений противоопухолевой терапии, которые могут не только представлять прямую угрозу жизни пациента, но и нивелировать эффективность проводимого лечения как такового, ведущие эксперты онкологи, лидеры профессиональных медицинских организаций и пациентских сообществ обсудили в ходе круглого стола "Возможности профилактики жизнеугрожающих осложнений противоопухолевой терапии, их влияние на клинические исходы онкологических пациентов, а также перспективы с точки зрения системы возмещения". Событие состоялось в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Организатором мероприятия выступило Межрегиональное общественное движение "Движение против рака".В 2022 году как медицинское, так и пациентское сообщество столкнулись с ограниченным доступом к лекарственным препаратам, которые включены в отдельные клинические рекомендации и нацелены на профилактику жизнеугрожающих осложнений противоопухолевого лечения. По мнению участников круглого стола, важно привлечь внимание широкой и профессиональной общественности к низкому уровню обеспеченности препаратами, без которых нельзя проводить противоопухолевую терапию по причинам как безопасности пациента, так и эффективности проводимого лекарственного лечения.Современная медицина показывает высокие результаты в области терапии онкозаболеваний, российские компании обеспечили отечественное здравоохранение эффективными препаратами. В то же время сотни жизней ежегодно прерываются из-за осложнений, возникающих при химиотерапии (как из-за отмены потенциально эффективного лечения или нарушения режима лечения, так и из-за прямой угрозы жизни в условиях отсутствия профилактики развития осложнений для целевых групп пациентов). В октябре этого года Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи (ЦЭККМП) опубликовал проекты изменений в отдельные клинико-статистические группы (КСГ) на 2023 год, в него вошли семь уровней сопроводительной терапии при онкологических заболеваниях.Главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн в ходе круглого стола сказал: “Ждем, что новый проект модели для оплаты медицинской помощи за счет средств ОМС на 2023 год будет реализован. Однако, на данный момент еще нет подтверждения, будет ли этот подход внедрен”. Также он отметил, что такое нововведение поможет реализовать качественную медицинскую помощь, сохраняя необходимую дозоинтенсивность основной противоопухолевой терапии.Президент Всероссийской общественной организации помощи пациентам "Ассоциация онкологических пациентов "Здравствуй!" Ирина Боровова напомнила, что в своем недавнем выступлении замглавы Федерального фонда ОМС Ольга Царева сообщила, что в настоящее время проходит завершающая стадия подготовки программ государственных гарантий и окончательного согласования со всеми заинтересованными сторонами. На заседании рабочей группы Минздрава России были приняты решения, связанные с новыми подходами к лечению онкологических пациентов в следующем году. Важным аспектом станет возможность возмещения стоимости препаратов сопроводительной терапии, что и будет реализовано в рамках программы государственных гарантий.Исполнительный директор Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Вера Карасева подчеркнула важность профилактики осложнений как неотъемлемого компонента лекарственной терапии: "Исторически в России существует два термина – лекарственная терапия и поддерживающая. И, кажется, что вторая не так важна. Мы хотим, чтобы такое представление для организаторов здравоохранения было изменено. Эти две части равноценны и не могут существовать друг без друга".Заместитель директора по онкологии Московского клинического научного центра им. А.С. Логинова член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Людмила Жукова рассказала, что, являясь модератором рабочей группы по созданию клинических рекомендаций Минздрава России по РМЖ (рак молочной железы), с 2020 года ежегодно включает в клинические рекомендации препараты для профилактики фебрильной нейтропении в качестве неотъемлемого компонента лечения.Представитель МОД "Движение против рака" Галина Крючкова напомнила: "Схемы лечения, которые были включены в КСГ в 2020-2021 годах на базе клинических рекомендаций Минздрава России, были исключены в 2022-м по непонятной причине, несмотря на то, что профессиональное медицинское сообщество в своих клинических рекомендациях обозначало нозологии и ситуации, требующие обязательного назначения профилактики".Людмила Жукова напомнила, что одной из причин госпитализации при химиотерапии является нейтропения, при которой снижается число нейтрофилов, на фоне чего присоединяется инфекция и появляется лихорадка. Все эти симптомы могут угрожать жизни человека. К тому же дефицит нейтрофилов может привести к необходимости изменения режима лечения, его частичной или полной отмене и в итоге к снижению дозоинтенсивности, что достоверно уменьшает эффективность проведенной терапии. Для таких групп пациентов принципиально важна полноценная сопроводительная терапия, позволяющая достигать оптимальных результатов от проведенного лечения.МОД "Движение против рака" озвучило результаты опроса пациентов, которые показали, что более половины не осведомлены об осложнениях. А исполнительный директор Ассоциации онкологов России Олег Левковский отметил, что пациенты имеют право быть информированы о лучших методах лечения, которые включены в клинические рекомендации. Он обратил внимание, что не только профильные ассоциации (АОР, RUSSCO), но и пациентские организации ведут информационно-просветительскую работу для повышения осведомленности как об онкологических заболеваниях, так и об осложнениях.По мнению д.м.н., профессора кафедры онкологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова, заведующего отделом лекарственного противоопухолевого лечения НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина - филиала ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России Антона Снегового, если бы в следующей программе были заменены критерии оценки работы бюджета, а вместо "смертности" появился такой показатель как "выживаемость" пациентов, то многие процессы администрирования работали бы лучше. “Сейчас у нас годичный период отчетности, но в области онкологии этот период не рационален. Реальные цифры по выживаемости показали бы, насколько поддерживающая терапия эффективна, насколько мы адекватно пролечили пациента, нет ли у него рецидивов – вот это экономия системы, этого пациента не нужно лечить повторно”.В России пациенты терапию основного заболевания получают в рамках ОМС, но при этом их не могут обеспечить профилактикой осложнений, потому что с 2022 году их количество ограничено в КСГ. Для решения сложившейся ситуации в систему возмещения должны быть включены препараты, которые необходимы для профилактики осложнений и/или являются неотъемлемым компонентом противоопухолевого лечения. Качество, продолжительность жизни, а, главное, эффективность лечения онкологических пациентов значимо зависят от того, насколько своевременно и корректно они получают профилактику жизнеугрожающих осложнений противоопухолевой терапии.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. 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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы